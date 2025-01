Både menn og kvinner foretrekker yngre partnere

HQ

Ny forskning har snudd den tradisjonelle oppfatningen om datingpreferanser på hodet. I motsetning til hva mange tror, er det mer sannsynlig at både menn og kvinner vurderer yngre partnere som ønskelige etter blind dates, ifølge en studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences. Studien analyserte svar fra over 6000 deltakere, og fant at yngre dater ble foretrukket oftere, selv om kvinner har en tendens til å si at de foretrekker eldre menn. Psykologene bak undersøkelsen ble overrasket, ettersom de forventet at den globale trenden med eldre menn i parforhold skulle gjenspeile begge parters preferanser. Studien indikerer at selv om aldersforskjellen i ekteskap fortsatt er vanlig - menn er i gjennomsnitt noen år eldre - kan begge kjønn i hemmelighet være mer tiltrukket av ungdom, om enn på en subtil måte. Så kan denne preferansen for yngre partnere faktisk være mer universell enn vi trodde?

Ble du overrasket over disse funnene?

Shutterstock

Dette er en annonse: