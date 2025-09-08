Både Nacon og Fanatec har senket prisen på sine billigste simracing-kit

HQ

Nacon har i mange år produsert mye solid og pålitelig tilbehør til oss gamere, inkludert kontrollere, hodesett, mus og alt derimellom, og i mars i år begynte de også å selge simracingutstyr under varemerket Revosim. RS Pure er navnet på deres 9Nm sterke direktedrevne rattbase (pluss rattet), og deres lastcellepedaler er vanligvis inkludert når du kjøper et ratt, som nå også har blitt rabattert veldig kraftig. Du får Nacons Revosim RS Pure-pakke med rattbase, ratt og lastcellepedaler for £ 699. Det er selvfølgelig en veldig attraktiv pakke, som selges i en begrenset periode. Imidlertid har den tyske simracinggiganten Fanatec også redusert prisen på en av sine innstegspakker som lett slår Nacons nåværende tilbud. Du får altså CSL DD med WRC-rattet og CSL-pedaler nå for £499.

£ 699 for Revosim PS Pure Bundle.