Badmintonlegenden Carolina Marín annonserer at hun legger opp for å fokusere på helsen

HQ

Carolina Marín, en av tidenes største badmintonspillere, tre ganger verdensmester og gullmedaljevinner i Rio 2016, har kunngjort at hun legger opp i en alder av 32 år for å fokusere på helsen. Marín pådro seg en alvorlig kneskade i semifinalen i Paris 2024, noe som tvang henne til å trekke seg og dermed avslutte karrieren.

"Min vei ender her. Takk til dere alle, for på en eller annen måte har dere også vært en del av den. I dette nye kapittelet vil jeg alltid bære med meg de verdiene som har ledet meg så langt, og jeg vil prøve å gi tilbake til samfunnet alt det har gitt meg gjennom årene. Det har vært en fantastisk reise", skrev Marín i et innlegg.

Marín hadde ikke konkurrert siden skaden hun pådro seg i august 2024, men hadde som mål å komme tilbake til EM i hjembyen Huelva, nettopp på et stadion som bærer hennes navn. "Jeg ville at vi skulle se hverandre en siste gang på banen, men jeg vil ikke risikere kroppen min for det."

Marín sa en gang at hun ønsket å avslutte karrieren på banen. "Jeg er klar over avgjørelsen min. Jeg ville at min avslutning som spiller skulle ha vært annerledes, men i livet går ikke alltid ting som planlagt, og det må vi akseptere", Og på en måte avsluttet hun karrieren på banen, i Paris, selv om "vi ikke visste det da", sa hun.

Hadde hun ikke pådratt seg skaden, ville Marín helt sikkert ha slått sin motstander He Bingjiao (hun ledet 31-19 da skaden oppsto) og sikret seg minst en sølvmedalje i Paris.

Blant de mange prestasjonene til Marín er at hun ble den eneste ikke-asiatiske kvinnelige spilleren som har vunnet OL-gull i badminton (Rio 2016), hun har rekorden for flest uker som nummer 1 i verden, 66 uker, og hun har vunnet syv gullmedaljer i europamesterskapet mellom 2014 og 2024.