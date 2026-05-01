Badmintonspillere splittes av ny regel som skal gjøre kampene kortere: 15 poeng i stedet for 21

Badmintonverdenen er splittet etter at Badminton World Federation har vedtatt en ny regel som skal tre i kraft innen januar 2027, og som vil gjøre badmintonkampene kortere, fra 21 poeng til 15 poeng, i håp om å gjøre sporten mer spennende og samtidig hjelpe spillerne til å restituere seg fysisk, unngå skader og generelt gjøre badminton mer konkurransedyktig. Badmintonkampene vil fortsatt spilles best av tre kamper, men i stedet for best av tre, først til 21 (3x21), vil de bruke et 3x15-system.

Regelen ble godkjent av Badminton World Federation (BWF) under deres årsmøte 25. april i Horsens, Danmark, og vil omfatte olympiske leker. De sa at alle gjennomganger og studier viste at 3x15-systemet var bedre enn det tradisjonelle 3x21-systemet, samt det foreslåtte 5x11-systemet (best av fem kamper med bare elleve poeng i hver).

Den kinesiske spilleren Shi Yuqi, verdensmester i Paris 2025 og nåværende nummer 1 i verden, sa at dette vil gjøre kampene mindre fysisk anstrengende, men mer mentalt utfordrende: "Kortere kamper betyr mindre krav til fysisk kondisjon, men samtidig vil presset fra motstanderne, spesielt de yngre, bli sterkere", sa 30-åringen via Reuters.

En overraskende reaksjon kom fra 43 år gamle Lee Chong Wei, som la opp i 2019, men som sa at dette vil bety at spillerne vil pensjonere seg eldre, og at hun ikke ville bli overrasket om "jeg ender opp med å komme tilbake på banen selv".