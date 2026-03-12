BAFTA Games Awards 2026: Alle kategorier og nominasjoner

HQ

Det er snart tid for det som ofte blir sett på som den siste store begivenheten i den årlige spillprissesongen, da BAFTA Games Awards skal finne sted i London fredag 17. april. Med litt over en måned igjen til den store dagen, da mange av toppnavnene i bransjen kommer sammen for å feire hverandres prestasjoner, er nå den fullstendige listen over kategorier og nominasjoner avslørt for årets arrangement.

Animasjon:



Battlefield 6



Death Stranding 2: På stranden



Forsendelse



Ghost of Yotei



Hades II



Hollow Knight Silksong



Kunstnerisk prestasjon:



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Death Stranding 2: På stranden



Dispatch



Ghost of Yotei



Hollow Knight: Silksong



South of Midnight



Lydprestasjon:



Arc Raiders



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Death Stranding 2: På stranden



Dispatch



Ghost of Yotei



Indiana Jones og den store sirkelen



Beste spill:



Arc Raiders



Blue Prince



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Ekspedisjon



Yoteis spøkelse



Indiana Jones og den store sirkelen



British Game



Atomfall



Citizen Sleeper 2: Starward Vector



Mafia: The Old Country



Monument Valley 3



PowerWash Simulator 2



Two Point Museum



Debutspill:



Blue Prince



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Fortær meg



Despelote



Dispatch



Midnattsvandringen



Et spill i utvikling:



Fallout 76



Helldivers II



Hitman: World of Assassination



No Man's Sky



Vampire Survivors



Warhammer 40,000: Space Marine II



Familie:



Donkey Kong Banaza



Er dette setet opptatt?



Lego Party



Mario Kart World



PowerWash Simulator 2



Two Point Museum



Game Beyond Entertainment:



The Alters



And Roger



Citizen Sleeper 2: Starward Vector



Forbruk meg



Despelote



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl



Spilldesign:



Ball X Pit



Blue Prince



Clair Obscur Ekspedisjon 33



Yoteis spøkelse



Hades II



Split Fiction



Flerspiller:



Arc Raiders



Dune: Awakening



Elden Ring: Nightreign



Lego Party



Peak



Split Fiction



Musikk:



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Death Stranding 2: På stranden



Dispatch



Ghost of Yotei



Hollow Knight: Silksong



Indiana Jones og den store sirkelen



Fortellende:



The Alters



Den blå prinsen



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Death Stranding 2: On the Beach



Indiana Jones og den store sirkelen



Kingdom Come: Deliverance II



Ny intellektuell eiendom:



The Alters



Arc Raiders



Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Ekspedisjon



Sør for midnatt



Split Fiction



Utøver i en hovedrolle:



Aaron Paul - Dispatch



Ben Starr - Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Erika Ishii - Yoteis spøkelse



Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33



Tom McKay - Kingdom Come: Deliverance II



Troy Baker - Indiana Jones og den store sirkelen



Utøver i en birolle:



Alix Wilton Regan - Lies of P: Ouverture



Charlie Cox - Clair Obscur: Ekspedisjon 33



Jane Perry - Dead Take



Jeffrey Wright - Dispatch



Kirsty Rider - Clair Obscur: Expedition 33



Troy Baker - Death Stranding 2: On the Beach



Teknisk prestasjon: