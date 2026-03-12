LIVE
Slay the Spire 2
      nyheter

      BAFTA Games Awards 2026: Alle kategorier og nominasjoner

      Ikke overraskende leder Clair Obscur: Expedition 33 komfortabelt med 12 nominasjoner totalt, og slår Dispatch med ni nominasjoner.

      Det er snart tid for det som ofte blir sett på som den siste store begivenheten i den årlige spillprissesongen, da BAFTA Games Awards skal finne sted i London fredag 17. april. Med litt over en måned igjen til den store dagen, da mange av toppnavnene i bransjen kommer sammen for å feire hverandres prestasjoner, er nå den fullstendige listen over kategorier og nominasjoner avslørt for årets arrangement.

      Animasjon:


      • Battlefield 6

      • Death Stranding 2: På stranden

      • Forsendelse

      • Ghost of Yotei

      • Hades II

      • Hollow Knight Silksong

      Kunstnerisk prestasjon:


      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Death Stranding 2: På stranden

      • Dispatch

      • Ghost of Yotei

      • Hollow Knight: Silksong

      • South of Midnight

      Lydprestasjon:


      • Arc Raiders

      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Death Stranding 2: På stranden

      • Dispatch

      • Ghost of Yotei

      • Indiana Jones og den store sirkelen

      Beste spill:


      • Arc Raiders

      • Blue Prince

      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Ekspedisjon

      • Yoteis spøkelse

      • Indiana Jones og den store sirkelen

      British Game


      • Atomfall

      • Citizen Sleeper 2: Starward Vector

      • Mafia: The Old Country

      • Monument Valley 3

      • PowerWash Simulator 2

      • Two Point Museum

      Debutspill:


      • Blue Prince

      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Fortær meg

      • Despelote

      • Dispatch

      • Midnattsvandringen

      Et spill i utvikling:


      • Fallout 76

      • Helldivers II

      • Hitman: World of Assassination

      • No Man's Sky

      • Vampire Survivors

      • Warhammer 40,000: Space Marine II

      Familie:


      • Donkey Kong Banaza

      • Er dette setet opptatt?

      • Lego Party

      • Mario Kart World

      • PowerWash Simulator 2

      • Two Point Museum

      Game Beyond Entertainment:


      • The Alters

      • And Roger

      • Citizen Sleeper 2: Starward Vector

      • Forbruk meg

      • Despelote

      • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

      Spilldesign:


      • Ball X Pit

      • Blue Prince

      • Clair Obscur Ekspedisjon 33

      • Yoteis spøkelse

      • Hades II

      • Split Fiction

      Flerspiller:


      • Arc Raiders

      • Dune: Awakening

      • Elden Ring: Nightreign

      • Lego Party

      • Peak

      • Split Fiction

      Musikk:


      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Death Stranding 2: På stranden

      • Dispatch

      • Ghost of Yotei

      • Hollow Knight: Silksong

      • Indiana Jones og den store sirkelen

      Fortellende:


      • The Alters

      • Den blå prinsen

      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Death Stranding 2: On the Beach

      • Indiana Jones og den store sirkelen

      • Kingdom Come: Deliverance II

      Ny intellektuell eiendom:


      • The Alters

      • Arc Raiders

      • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Ekspedisjon

      • Sør for midnatt

      • Split Fiction

      Utøver i en hovedrolle:


      • Aaron Paul - Dispatch

      • Ben Starr - Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Erika Ishii - Yoteis spøkelse

      • Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33

      • Tom McKay - Kingdom Come: Deliverance II

      • Troy Baker - Indiana Jones og den store sirkelen

      Utøver i en birolle:


      • Alix Wilton Regan - Lies of P: Ouverture

      • Charlie Cox - Clair Obscur: Ekspedisjon 33

      • Jane Perry - Dead Take

      • Jeffrey Wright - Dispatch

      • Kirsty Rider - Clair Obscur: Expedition 33

      • Troy Baker - Death Stranding 2: On the Beach

      Teknisk prestasjon:


      • Arc Raiders

      • Death Stranding 2: På stranden

      • Doom: The Dark Ages

      • Ghost of Yotei

      • Indiana Jones og den store sirkelen

      • Split Fiction



