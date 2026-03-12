nyheter
BAFTA Games Awards 2026: Alle kategorier og nominasjoner
Ikke overraskende leder Clair Obscur: Expedition 33 komfortabelt med 12 nominasjoner totalt, og slår Dispatch med ni nominasjoner.
HQ
Det er snart tid for det som ofte blir sett på som den siste store begivenheten i den årlige spillprissesongen, da BAFTA Games Awards skal finne sted i London fredag 17. april. Med litt over en måned igjen til den store dagen, da mange av toppnavnene i bransjen kommer sammen for å feire hverandres prestasjoner, er nå den fullstendige listen over kategorier og nominasjoner avslørt for årets arrangement.
Animasjon:
- Battlefield 6
- Death Stranding 2: På stranden
- Forsendelse
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight Silksong
Kunstnerisk prestasjon:
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Death Stranding 2: På stranden
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
Lydprestasjon:
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Death Stranding 2: På stranden
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones og den store sirkelen
Beste spill:
- Arc Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Ekspedisjon
- Yoteis spøkelse
- Indiana Jones og den store sirkelen
British Game
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Debutspill:
- Blue Prince
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Fortær meg
- Despelote
- Dispatch
- Midnattsvandringen
Et spill i utvikling:
- Fallout 76
- Helldivers II
- Hitman: World of Assassination
- No Man's Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine II
Familie:
- Donkey Kong Banaza
- Er dette setet opptatt?
- Lego Party
- Mario Kart World
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
Game Beyond Entertainment:
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Forbruk meg
- Despelote
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Spilldesign:
- Ball X Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur Ekspedisjon 33
- Yoteis spøkelse
- Hades II
- Split Fiction
Flerspiller:
- Arc Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring: Nightreign
- Lego Party
- Peak
- Split Fiction
Musikk:
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Death Stranding 2: På stranden
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones og den store sirkelen
Fortellende:
- The Alters
- Den blå prinsen
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Indiana Jones og den store sirkelen
- Kingdom Come: Deliverance II
Ny intellektuell eiendom:
- The Alters
- Arc Raiders
- Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Ekspedisjon
- Sør for midnatt
- Split Fiction
Utøver i en hovedrolle:
- Aaron Paul - Dispatch
- Ben Starr - Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Erika Ishii - Yoteis spøkelse
- Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
- Tom McKay - Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker - Indiana Jones og den store sirkelen
Utøver i en birolle:
- Alix Wilton Regan - Lies of P: Ouverture
- Charlie Cox - Clair Obscur: Ekspedisjon 33
- Jane Perry - Dead Take
- Jeffrey Wright - Dispatch
- Kirsty Rider - Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker - Death Stranding 2: On the Beach
Teknisk prestasjon:
- Arc Raiders
- Death Stranding 2: På stranden
- Doom: The Dark Ages
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones og den store sirkelen
- Split Fiction