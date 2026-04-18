BAFTA Games Awards 2026: Alle kategorier og vinnere

Clair Obscur: Expedition 33 stakk av med den store prisen, men også Dispatch tok med seg en mengde trofeer hjem.

Nok et år, nok en BAFTA Games Awards er i bøkene. Seremonien ble avholdt 17. april i Queen Elizabeth Hall i Londons Southbank Centre, der mange av videospillbransjens største navn og studioer kom sammen for å feire mediet og kåre de beste av de beste. I den anledning har de ulike vinnerne blitt kåret, og du kan se dem alle nedenfor.

For hver av kategoriene er vinnerne uthevet med fet skrift.

Animasjon:


  • Battlefield 6

  • Death Stranding 2: På stranden

  • Vinner: Dispatch

  • Ghost of Yotei

  • Hades II

  • Hollow Knight Silksong

Kunstnerisk prestasjon:


  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Vinner: Death Stranding 2: On the Beach

  • Ekspedisjon

  • Ghost of Yotei

  • Hollow Knight: Silksong

  • South of Midnight

Lydprestasjon:


  • Arc Raiders

  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Death Stranding 2: På stranden

  • Winner: Dispatch

  • Yoteis spøkelse

  • Indiana Jones og den store sirkelen

Beste spill:


  • Arc Raiders

  • Blue Prince

  • Vinner: Clair Obscur Ekspedisjon 33

  • Ekspedisjon

  • Yoteis spøkelse

  • Indiana Jones og den store sirkelen

British Game


  • Vinner: Atomfall

  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector

  • Mafia: The Old Country

  • Monument Valley 3

  • PowerWash Simulator 2

  • Two Point Museum

Debutspill:


  • Blue Prince

  • Vinner: Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Consume Me

  • Despelote

  • Ekspedisjon

  • Midnattsvandringen

Et spill i utvikling:


  • Fallout 76

  • Helldivers II

  • Hitman: World of Assassination

  • Vinner: No Man's Sky

  • Vampire Survivors

  • Warhammer 40,000: Space Marine II

Familie:


  • Donkey Kong Banaza

  • Er dette setet opptatt?

  • Vinner: Lego Party

  • Mario Kart World

  • PowerWash Simulator 2

  • Two Point Museum

Game Beyond Entertainment:


  • The Alters

  • And Roger

  • Citizen Sleeper 2: Starward Vector

  • Consume Me

  • Winner: Despelote

  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Spilldesign:


  • Ball X Pit

  • Vinner: Blue Prince

  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Yoteis spøkelse

  • Hades II

  • Split Fiction

Flerspiller:


  • Winner: Arc Raiders

  • Dune: Awakening

  • Elden Ring: Nightreign

  • Lego Party

  • Peak

  • Split Fiction

Musikk:


  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Death Stranding 2: På stranden

  • Utsendelse

  • Vinner: Ghost of Yotei

  • Hollow Knight: Silksong

  • Indiana Jones og den store sirkelen

Fortellende:


  • The Alters

  • Den blå prinsen

  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Death Stranding 2: On the Beach

  • Indiana Jones og den store sirkelen

  • Vinner: Kingdom Come: Deliverance II

Ny intellektuell eiendom:


  • The Alters

  • Arc Raiders

  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Ekspedisjon

  • Vinner: Sør for midnatt

  • Split Fiction

Utøver i en hovedrolle:


  • Aaron Paul - Dispatch

  • Ben Starr - Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Erika Ishii - Yoteis spøkelse

  • Vinner: Jennifer English - Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Tom McKay - Kingdom Come: Deliverance II

  • Troy Baker - Indiana Jones og den store sirkelen

Utøver i en birolle:


  • Alix Wilton Regan - Lies of P: Ouverture

  • Charlie Cox - Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Jane Perry - Dead Take

  • Vinner: Jeffrey Wright - Dispatch

  • Kirsty Rider - Clair Obscur: Ekspedisjon 33

  • Troy Baker - Death Stranding 2: On the Beach

Teknisk prestasjon:


  • Arc Raiders

  • Death Stranding 2: På stranden

  • Doom: The Dark Ages

  • Winner: Ghost of Yotei

  • Indiana Jones og den store sirkelen

  • Split Fiction



