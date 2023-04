BAFTA Games Awards: Hvordan BAFTA fremhever og støtter den britiske spillindustrien

HQ

I forkant av den 19. British Academy Games Awards satte vi oss ned med Luke Hebblethwaite, BAFTAs Head of Games, for å snakke om viktigheten av prisene og BAFTA som helhet i bransjen.

Som en prestisjefylt organisasjon har BAFTA en unik sosial appell som kan bidra til å fremheve spillindustrien i større skala.

Hebblethwaite sa: "Vi fremhever det beste av spill på måter mange mennesker i mainstream kanskje ikke skjønner, ferdighetene bak dem, talentet som går inn i dem, mangfoldet av menneskene i bransjen. Vi har en slags medierekkevidde som kan krysse barrierer på måter få andre organisasjoner kan.

"Kategorier som Best Family Game og Game Beyond Entertainment viser ulike aspekter av hva spill kan være, og jeg tror bryter noen folks inngrodde forståelse av hva spill er for dem.

"Vi er den prestisjetunge institusjonen, folk jeg antar forstår hva dens rolle er innen film og TV, og å se at vi velger å gjenkjenne spill på den måten, krysser definitivt mange av disse barrierene."

Når han snakket om behandlingen teamet bak Returnal - som vant Best Game på fjorårets BAFTAs - mottok, fortsatte han: "Vi inviterte Harry Krueger, spillregissøren, over til BAFTA HQ for å gjøre en mesterklasse sammen med Jane Perry, som nettopp hadde vunnet hovedutøver også, og jeg tror det overrasket dem begge litt fordi de fikk denne typen full BAFTA-behandling.

"Akkurat det samme som vi ville gjort for Margot Robbie eller Quentin Tarantino hvis de kom, slik at også når folk kommer inn i BAFTA HQ, er det spillfolk på bildene på veggene, så du ser og forstår at spill blir gjenkjent på den måten."

Hebblethwaite berørte også hvordan BAFTA bringer spillindustrien inn i folden av den bredere underholdningsscenen: "Vi gjorde nylig en masterclass på The Last of Us for våre connect-medlemmer, så dette er folk slags i de første par årene av bransjen, men det var faktisk med TV-teamet, og snakket med scenografen, protesedesigneren, og klesdesigneren, snakket om hvordan de oversatte fra spillet til TV-mediet og hva slags begrensninger var, men også hvordan ting var annerledes.

"Det var en virkelig flott mulighet til å bringe disse to verdener av spill og TV sammen, åpenbart TV-showet blir enormt vellykket akkurat nå, men mye av samtalen var også om de menneskene i TV-sektoren som jobber med dette spillet faktisk slags stikker hodet under panseret på spill for første gang og forstå design valg, at antrekkene folk har på seg i spill ikke bare er der ved tilfeldig valg.

"Det er mye hensyn som går inn i dem på nøyaktig samme måte som en kostymedesigner ville nærme seg det for TV."

Innen spillindustrien jobber BAFTA for å legge til rette for vekst og forbindelser. Hebblethwaite sa: "Vi er veldig flinke til å bringe bransjen sammen for å ha diskusjoner og møte hverandre og skape en slags smeltedigel.

"Vi har kjørt sosiale arrangementer for spill, den siste vi hadde 200 bransjefolk, fra BAFTA-vinnere og kjente navn hele veien til folk som nettopp har startet sine egne indie dev-studioer.

"Vi bringer folk sammen og bidrar til å lage de forbindelsene som kan forandre liv og generere de serendipitøse øyeblikkene der kule ideer genereres; Jeg vet med sikkerhet at folk har gått av og dannet selskaper med folk de har møtt på BAFTA.

Hebblethwaite forklarte hvordan disse øktene bidrar til å dele kunnskap og forbedre forståelsen over hele Storbritannia: "Når man ser på MMO, noe som er veldig forskjellig fra filmer og TV, er det ingen reell ekvivalent, og også veldig forskjellig fra enkeltspillerspill i måten de er opprettet på. Jeg kjørte en panelsamtale med Creative Assembly's Hyenas-team, fellesskapsledelsen fra Fall Guys og den kreative direktøren for Boom Beach fra Space Ape.

"Når vi snakker om hva prosessen er for å lage et MMO-spill, er det litt på forhånd hvor du har 'Hva er designbegrensningene dine fra starten?'. Dette kommer til å kjøre på X antall servere, det må ha så mange mennesker, og kan bare tegne så mange trekanter eller serveren smelter gjennom gulvet som om det er en fremmed.

" Vi slo på en måte på denne analogien at det ikke er noe lys i enden av tunnelen, når du starter er det to tunneler. Den ene er å fortsette utviklingen og fortsette å vedlikeholde det vi har, og det er en annen tunnel som er litt som neste års oppdatering, hvor du vil gå.

Du konkurrerer alltid med utfordringene i et levende samfunn og et spill i utvikling, kanskje det er ødelagt her, det faller fra hverandre her, eller spillerne er ikke fornøyde på dette området. Du prøver hele tiden å opprettholde og vokse, men da har du også langsiktige mål som du prøver å oppnå samtidig.

Å ha den diskusjonen i, om du vil, nesten i lekmannsbetingelser, for å prøve å bryte ned nøyaktig hva det betyr, var virkelig opplysende. Mange mennesker der følte at det på en måte avmystifiserte mye av det som går inn i de ganske ugjennomsiktige tingene.

Han fortsatte om hvordan det å vinne en BAFTA-pris er uvurderlig for et studios omdømme og fremtidige virksomhet. Hebblethwaite spøkte: "Jeg er sikker på at det er bra for salget deres. Det gir helt sikkert mye prestisje til disse selskapene, uansett hvilken skala du er på. Det er uvurderlig når det gjelder hvordan det selskapet blir sett av bransjen, av folk i bransjen, av utviklere og andre mennesker de kanskje vil jobbe med. Det er en forståelse av at det er en reell anerkjennelse av håndverket og kompetansen som går inn og hva slags investering i ting de bryr seg om.

" Sannsynligvis for mindre utgivere er det et incitament til å vurdere spill med forskjellige typer appell, hvis du ser på vår Games Beyond Entertainment-kategori og spillene som er valgt der, er det mye anerkjennelse som kommer inn i det, og jeg tror, er at mange mindre utgivere er involvert i viktige samtaler, og stå opp for mange problemer, er det en fin måte å slags bidra til å gjenkjenne dem også.

"For utviklere er det en stor anerkjennelse å vinne, å vinne en BAFTA er veldig vanskelig. Vi hadde 248 kamper jeg tror kom inn i år og bare én vinner per kategori, så det er hard konkurranse, du møter de største kampene i verden.

"Så når folk vinner, kan BAFTA åpne mange dører uansett hvilken størrelse selskapet ditt er. For større selskaper er det en anerkjennelse av ferdighetene og talentene som er der, og strålende for rekruttering.

"For mindre bedrifter, indieutviklere, låser BAFTA opp mange dører og mange muligheter for fremtiden som hjelper samtalene du har med utgivere, med investorer og alle slike ting. Indie-utvikling er en tøff konsert, og jeg er sikker på at BAFTA-ene er godt verdsatt av de som har dem på mantelpieces."

BAFTA holder også initiativer som deres gjennombruddsprogram, tilkoblingsprogram og unge spilldesignerkonkurranse for å fremme neste generasjons spilltalenter.

Hebblethwaite roste disse initiativene: "På tvers av det vi gjør, handler det om å skape muligheter til både å lære og øke nettverket og mulighetene innen spillsektoren for talentene.

"Enten det er unge mennesker som kommer opp gjennom vårt unge spilldesignernettverk som er vinnere eller nominerte, for det fortsetter vi å holde kontakten med dem gjennom hele karrieren, det er et veldig fint og fantastisk samfunn som bygger.

- Vi involverer dem i våre aktiviteter, og de får roller i bransjen. For folk i de tidlige stadiene av karrieren har vi hele connect-programmet, som gir læringsmuligheter både når det gjelder håndverk, men også slags grunnleggende ferdigheter du trenger for å lykkes i enhver jobb.

Å bygge både enkle, men også noen ganger strukturerte måter å bygge nettverk og bringe folk sammen og møte mennesker som de ellers ikke ville møte, er veldig viktig for å krysse noen av disse barrierene, vi har alle slags mennesker i nettverket vårt.

Å bringe disse menneskene sammen og noen ganger la dem bygge nettverk selv, eller andre ganger bringe disse menneskene sammen spesielt for å engasjere seg i samtaler og rundbord, snakke om bransjespørsmål eller måter å hjelpe enkeltpersoner på, er alt grunnleggende for hva vi gjør, og hvorfor vi går og lager innholdet selv.

"Vi håper at ut av de gode ideene kommer, blir det laget strålende nye selskaper, og flotte nye spill vokser fundamentalt ut av alt det."

Hebblethwaite snakket spesielt om unge utviklere, og utdypet: "Det er fantastiske unge mennesker som lager fantastiske spill, og det er et veldig godt kjøretøy for å kunne snakke om hva som går inn i spill og hvordan de er laget, hva som foregår bak kulissene; den typen historier som de unge velger å fortelle i spillene de går inn i konkurransen, Alt om sosiale problemer, sin egen personlige identitet, de snakker om klimaendringer, de snakker om mental helse.

"Jeg tror alle som ser at konkurransen og resultatene fra det kommer bort fra det, virkelig påvirket av å se viktigheten av det mediet for unge mennesker, og jeg tror det endrer oppfatningene som folk har, spesielt i eldre generasjoner."

BAFTA Games Awards 2023 finner sted 30. mars fra kl. 18:50 BST og utover. Du kan stille inn for å se seremonien live via BAFTAs offisielle Twitch-kanal.