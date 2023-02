BAFTA Games Awards nominerte skal kunngjøres i mars

HQ

Den 19. BAFTA Games Awards feirer de beste utgivelsene i bransjen fra 2022, og skal snart kunngjøre sine nominerte.

Nominasjonene lover en "kjent vert og ekspertpaneldeltakere", og vil finne sted på BAFTAs Twitch kanal 2. mars 2023 kl. 14:00 GMT / 15:00 CET. Arrangementet vil ha live kommentarer hele veien.

Kategoriene som skal kunngjøres inkluderer den ettertraktede Best Game, Best British Game, Best Debut Game og Best Narrative.

Sørg for å få med deg nominasjonsseremonien her.

Hvem håper du å se nominert? Gi oss beskjed nedenfor.