BAFTA gir et glimt av Games in Concert-turneen, som vil by på seks datoer i mai og juni
Premieren for arrangementet i London har funnet sted, og flere konserter er planlagt rundt om i Storbritannia.
Sent i fjor avslørte BAFTA at de ville gi seg i kast med videospillkonserter ved å være vertskap for et arrangement i 2026 med massevis av spennende og elskede lydspor fra en rekke store titler. Dette er kjent som Games in Concert Tour, og nylig begynte det hele med en premierekonsert i Royal Festival Hall i den britiske hovedstaden. BAFTA har nå delt en video som gir en smakebit av hva konserten byr på for de fremmøtte fansen.
Med premieren i boks, er alles øyne nå rettet mot de kommende datoene for arrangementet, som vil omfatte ytterligere seks konserter planlagt mellom slutten av mai og begynnelsen av juni. De ulike konsertene vil finne sted rundt om i Storbritannia, og de faste datoene og spillestedene vises nedenfor.
- Gateshead, The Glasshouse - 23. mai
- Bristol, Beacon - 31. mai
- Edinburgh, Usher Hall - 4. juni
- Glasgow, Royal Concert Hall - 5. juni
- Birmingham, Symphony Hall - 6. juni
- Manchester, Aviva Studios - 7. juni
Alle forestillingene, bortsett fra dem i Gateshead og Bristol, fremføres av BBC Philharmonic & London Voices, mens de to andre fremføres av henholdsvis Royal Northern Sinfonia & London Voices og Welsh National Opera Orchestra & London Voices. Alle forestillingene dirigeres av Adrian Ronda Sampayo.
For de som lurer på hvilke spill som vil bli vist på showet, kan vi opplyse at følgende vil bli fremført på et eller annet tidspunkt.
- Helldivers 2 av Wilbert Roget, II
- Fallout 4 av Inon Zur
- Disco Elysium av Sea Power
- Ori og vismenes vilje av Gareth Coker
- Returnal av Bobby Krlic
- Uncharted 2: Among Thieves av Greg Edmonson
- Far Cry 4 av Cliff Martinez
- Virginia av Lyndon Holland
- Everybody's Gone to the Rapture av Jessica Curry
- Baldur's Gate 3 av Borislav Slavov
- Hitman: Contracts av Jesper Kyd
- Tomb Raider: Legend av Troels Brun Folmann
- Assassin's Creed av Jesper Kyd
- Cuphead av Kris Maddigan
- Journey av Austin Wintory
Billetter til arrangementene er i salg fra en startpris på £34,50.