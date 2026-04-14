BAFTA gir et glimt av Games in Concert-turneen, som vil by på seks datoer i mai og juni

Sent i fjor avslørte BAFTA at de ville gi seg i kast med videospillkonserter ved å være vertskap for et arrangement i 2026 med massevis av spennende og elskede lydspor fra en rekke store titler. Dette er kjent som Games in Concert Tour, og nylig begynte det hele med en premierekonsert i Royal Festival Hall i den britiske hovedstaden. BAFTA har nå delt en video som gir en smakebit av hva konserten byr på for de fremmøtte fansen.

Med premieren i boks, er alles øyne nå rettet mot de kommende datoene for arrangementet, som vil omfatte ytterligere seks konserter planlagt mellom slutten av mai og begynnelsen av juni. De ulike konsertene vil finne sted rundt om i Storbritannia, og de faste datoene og spillestedene vises nedenfor.



Gateshead, The Glasshouse - 23. mai



Bristol, Beacon - 31. mai



Edinburgh, Usher Hall - 4. juni



Glasgow, Royal Concert Hall - 5. juni



Birmingham, Symphony Hall - 6. juni



Manchester, Aviva Studios - 7. juni



Alle forestillingene, bortsett fra dem i Gateshead og Bristol, fremføres av BBC Philharmonic & London Voices, mens de to andre fremføres av henholdsvis Royal Northern Sinfonia & London Voices og Welsh National Opera Orchestra & London Voices. Alle forestillingene dirigeres av Adrian Ronda Sampayo.

For de som lurer på hvilke spill som vil bli vist på showet, kan vi opplyse at følgende vil bli fremført på et eller annet tidspunkt.



Helldivers 2 av Wilbert Roget, II



Fallout 4 av Inon Zur



Disco Elysium av Sea Power



Ori og vismenes vilje av Gareth Coker



Returnal av Bobby Krlic



Uncharted 2: Among Thieves av Greg Edmonson



Far Cry 4 av Cliff Martinez



Virginia av Lyndon Holland



Everybody's Gone to the Rapture av Jessica Curry



Baldur's Gate 3 av Borislav Slavov



Hitman: Contracts av Jesper Kyd



Tomb Raider: Legend av Troels Brun Folmann



Assassin's Creed av Jesper Kyd



Cuphead av Kris Maddigan



Journey av Austin Wintory



Billetter til arrangementene er i salg fra en startpris på £34,50. Du kan sikre deg en billett her.