BAFTA Television Awards 2026: Adolescence har en stor kveld med fire seire
Dramaserien har nå vunnet flest trofeer i et enkelt BAFTA TV Awards-show noensinne.
Da Netflix-serien Adolescence debuterte nylig, ble den raskt et av strømmetjenestens største prosjekter gjennom tidene, og også et av de mest tankevekkende prosjektene i nyere tid. Den trakk til seg megastore seertall, men ble også en stor kritikerhit, noe som ble gjenspeilet under BAFTA Television Awards 2026 i går kveld.
Under showet gikk Adolescence av med seieren som den store vinneren, sikret seg fire trofeer og ble det mest suksessrike prosjektet noensinne på et enkelt BAFTA TV Awards-show. Prisene gikk til hovedrolleinnehaverne, deriblant 16 år gamle Owen Cooper.
Med Adolescence-suksessen i bakhodet, kan du se alle kategoriene og vinnerne for BAFTA TV Awards 2026 nedenfor.
- Actor in a Comedy - Steve Coogan
- Actress in a Comedy - Katherine Parkinson
- Children's: Scripted - Crongton
- Current Affairs - Gaza: Doctors Under Attack
- Daytime - Scam Interceptors
- Drama Series - Code of Silence
- Entertainment - Last One Laughing
- Entertainment Performance - Bob Mortimer
- Factual Entertainment - Go Back To Where You Came From
- Factual Series - See No Evil
- Fellowship - Mary Berry
- International - The Studio
- Leading Actor - Stephen Graham
- Leading Actress - Narges Rashidi
- Limited Drama - Adolescence
- Live Event Coverage - VE Day 80: A Celebration to Remember
- News Coverage - Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War
- P&O Cruises Memorable Moment - The Celebrity Traitors
- Reality - The Celebrity Traitors
- Scripted Comedy - Amandaland
- Short Form - Hustle and Run
- Single Documentary - Grenfell: Uncovered
- Soap - Eastenders
- Special Award - Martin Lewis
- Specialist Factual - Simon Schama: The Road to Auschwitz
- Sports Coverage - UEFA Women's EURO 2025
- Supporting Actor - Owen Cooper
- Supporting Actress - Christine Tremarco