Adolescence

BAFTA Television Awards 2026: Adolescence har en stor kveld med fire seire

Dramaserien har nå vunnet flest trofeer i et enkelt BAFTA TV Awards-show noensinne.

Da Netflix-serien Adolescence debuterte nylig, ble den raskt et av strømmetjenestens største prosjekter gjennom tidene, og også et av de mest tankevekkende prosjektene i nyere tid. Den trakk til seg megastore seertall, men ble også en stor kritikerhit, noe som ble gjenspeilet under BAFTA Television Awards 2026 i går kveld.

Under showet gikk Adolescence av med seieren som den store vinneren, sikret seg fire trofeer og ble det mest suksessrike prosjektet noensinne på et enkelt BAFTA TV Awards-show. Prisene gikk til hovedrolleinnehaverne, deriblant 16 år gamle Owen Cooper.

Med Adolescence-suksessen i bakhodet, kan du se alle kategoriene og vinnerne for BAFTA TV Awards 2026 nedenfor.


  • Actor in a Comedy - Steve Coogan

  • Actress in a Comedy - Katherine Parkinson

  • Children's: Scripted - Crongton

  • Current Affairs - Gaza: Doctors Under Attack

  • Daytime - Scam Interceptors

  • Drama Series - Code of Silence

  • Entertainment - Last One Laughing

  • Entertainment Performance - Bob Mortimer

  • Factual Entertainment - Go Back To Where You Came From

  • Factual Series - See No Evil

  • Fellowship - Mary Berry

  • International - The Studio

  • Leading Actor - Stephen Graham

  • Leading Actress - Narges Rashidi

  • Limited Drama - Adolescence

  • Live Event Coverage - VE Day 80: A Celebration to Remember

  • News Coverage - Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War

  • P&O Cruises Memorable Moment - The Celebrity Traitors

  • Reality - The Celebrity Traitors

  • Scripted Comedy - Amandaland

  • Short Form - Hustle and Run

  • Single Documentary - Grenfell: Uncovered

  • Soap - Eastenders

  • Special Award - Martin Lewis

  • Specialist Factual - Simon Schama: The Road to Auschwitz

  • Sports Coverage - UEFA Women's EURO 2025

  • Supporting Actor - Owen Cooper

  • Supporting Actress - Christine Tremarco

