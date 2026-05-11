BAFTA Television Awards 2026: Adolescence har en stor kveld med fire seire

Da Netflix-serien Adolescence debuterte nylig, ble den raskt et av strømmetjenestens største prosjekter gjennom tidene, og også et av de mest tankevekkende prosjektene i nyere tid. Den trakk til seg megastore seertall, men ble også en stor kritikerhit, noe som ble gjenspeilet under BAFTA Television Awards 2026 i går kveld.

Under showet gikk Adolescence av med seieren som den store vinneren, sikret seg fire trofeer og ble det mest suksessrike prosjektet noensinne på et enkelt BAFTA TV Awards-show. Prisene gikk til hovedrolleinnehaverne, deriblant 16 år gamle Owen Cooper.

Med Adolescence-suksessen i bakhodet, kan du se alle kategoriene og vinnerne for BAFTA TV Awards 2026 nedenfor.