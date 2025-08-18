BAFTA-vinnende Herobeat Studios presenterer Rewilders: The Lost Spring

HQ

Herobeat Studios, den BAFTA-vinnende utvikleren bak Endling: Extinction is Forever, har avslørt sin nye tittel Rewilders: The Lost Spring.

Rewilders er et action-roguelite med en åpen verden, innsamling av skapninger og metroidvania-aktig progresjon. I spillet kjemper du mot naturens fiender, oppdager store og varierte biomer og gjenoppretter dem til sin tidligere prakt.

I Rewilders skal du også spore opp dine tapte søsken, som ser ut til å befinne seg i hjertet av disse ødelagte biomene. Ta en titt på traileren nedenfor for en titt på spillet, som er tilgjengelig for ønskeliste nå på Steam.