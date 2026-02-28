BAFTA-vinneren Tourette-dramaet I Swear kommer til Netflix i mars

Det har vært mange overskrifter den siste tiden om Tourette-dramafilmen I Swear, hovedsakelig på grunn av utbruddene til John Davidson (en person med syndromet som var inspirasjonen til den prisbelønte filmen) under BAFTA Film Awards-seremonien. Det virker som om mange ikke er kjent med effektene av syndromet og hva det kan føre til at de som er rammet, gjør uten å være i stand til å kontrollere seg selv, og derfor er filmen mer aktuell enn noensinne.

Derfor vil I Swear snart få sin streamingdebut, da dramafilmen kommer til Netflix så snart som 10. mars. Når denne dagen kommer, vil du kunne se Robert Aramayo i rollen som Davidson, en rolle der han vant et BAFTA-trofé for beste mannlige hovedrolle, og slo ut slike som Timothee Chalamet og flere tungvektere.

For de som ikke er kjent med handlingen i I Swear, kan du se sammendraget for filmen nedenfor.

"Basert på en sann historie er I Swear en rørende og oppløftende beretning om livet til John Davidson, en forkjemper for Tourettes syndrom som vokste opp med sykdommen i Skottland på 1980-tallet, i en tid da den var lite kjent og misforstått. Med fremragende prestasjoner fra Robert Aramayo, Peter Mullan, Shirley Henderson og Maxine Peake er I Swear en åpenhjertig, morsom og rørende historie om den forvandlende kraften i vennskap og fellesskap."