Bakrusen møter Mission: Impossible i Netflix' Obliterated

Hvis du har lurt på hvordan helter og hemmelige agenter slapper av etter å ha reddet verden fra ødeleggelse, er Netflix' kommende Obliterated definitivt verdt å følge med på.

Denne filmen, som kommer fra skaperne av Cobra Kai, handler om hva som skjer når en gruppe hemmelige agenter bestemmer seg for å feire et vellykket oppdrag ved å dra ut på en natt med utskeielser og galskap i Las Vegas, bare for å finne seg selv innblandet i et nytt verdensreddende scenario mens de er kraftig beruset.

TV-serien kommer til Netflix allerede 30. november 2023, og i den forbindelse har strømmetjenesten nå sluppet en trailer for prosjektet som setter tonen for historien. Se den nedenfor.