Bakterier fanget i en uendelig evolusjonær loop

Hva om evolusjonen ikke bare marsjerte fremover, men danset i sirkler? Ifølge en fersk studie i Nature Microbiology har forskere ved University of Texas i Austin avdekket bakterier i Lake Mendota i Wisconsin som er fanget i en endeløs loop av genetisk evolusjon. Ved å analysere over 20 år med mikrobeprøver fant de ut at årstidsskiftene fører til at bakteriene utvikler seg raskt, for så å reversere tilbake til utgangspunktet når årstidene skifter igjen. Denne genetiske endeløse sløyfen er et sesongbasert skuespill for 80 % av de 2855 bakteriegenomene som ble studert, og viser naturens forunderlige evne til å omskrive sin egen historie år etter år. Ekstreme værhendelser, som den brennhete sommeren 2012, førte til bemerkelsesverdige genetiske endringer - noe som understreker klimaets dype innflytelse på mikrobiologisk liv. Disse funnene viser at evolusjon og økologi går hånd i hånd, noe som tyder på at mikrober kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å tilpasse økosystemene til en varmere planet.

Kan naturens minste skapninger inneholde de største ledetrådene til vår fremtid?

