Balatro: Friends of Jimbo bringer The Witcher, Dave the Diver, Among Us og flere til poker roguelike i dag

En av de siste trendene vi har sett fra indie-utviklere er at de slår seg sammen for en rekke samarbeid. Among Us har sett en hel liste med strålende crossovers i det siste, og nå ser det ut til at det betaler dette litt tilbake ved å slå seg sammen med LocalThunk.

Jepp, det stemmer Balatro utvides med en gratis oppdatering som ser The Witcher, Vampire Survivors, Among Us, og Dave the Diver kommer til poker roguelike for å åpne tilgang til merkede og stylede kortstokker, som for eksempel ser Kings, Queens og Jacks endret til å ligne Geralt of Rivia, Yennefer of Vengerberg og Jaskier / løvetann.

Oppdateringen er kjent som Friends of Jimbo, og overraskende nok er den tilgjengelig i dag helt gratis. Så sørg for å oppdatere spillet og sjekk ut alt dette, og se også traileren nedenfor for å se hva den bringer til bordet.