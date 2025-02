Balatro har blitt lagt til i Game Pass fra og med i dag

HQ

Mandag kveld var det tid for det indie-fokuserte Microsoft-arrangementet ID@Xbox Showcase, hvor det var mange nyheter om spennende ting som skulle komme. En av overraskelsene som ventet var et tillegg til Game Pass (i tillegg til de som ble annonsert i forrige uke) som var et av fjorårets absolutt beste spill.

Som du tydeligvis allerede har funnet ut av overskriften, snakker vi om Balatro. Det ble utgitt som et indieprosjekt 2024, men klarte å selge fem millioner eksemplarer på mindre enn ett år og dukket opp på utallige Game of the Year-lister.

Som for å gjøre alt enda bedre, slippes det sammen med Friends of Jimbo (Update 4), som inneholder massevis av nye kort fra franchiser som Assassin's Creed, Civilization og Fallout, for å nevne noen. Ta en titt på traileren nedenfor.

Tro oss når vi sier at det er på tide at du prøver Balatro, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan takke oss senere...