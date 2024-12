Balatro har enda et ess i ermet

HQ

BalatroDet pokerbaserte, rogue-lignende kortstokkbygget, som er utviklet av en enkelt indieutvikler under navnet LocalThunk, har nådd en utrolig milepæl og offisielt solgt 3,5 millioner eksemplarer. Denne suksessen kommer mindre enn ett år etter spillets første utgivelse i februar og bare timer før 2024 Game Awards, hvor det er nominert til Game of the Year. LocalThunk kunngjorde prestasjonen på Twitter med et snev av humor :

Balatro ble først lansert på PC og konsoller, og solgte over 1 million eksemplarer i løpet av den første måneden. Selv om den første begeistringen gradvis avtok, kom spillet tilbake i rampelyset etter lanseringen av mobilversjonen i september. Denne mobildebuten utvidet ikke bare Balatros rekkevidde, men oppnådde også en viktig milepæl: detroniserte Minecraft fra sin langvarige topplassering på mobillistene - en tittel det hadde forsvart i forbløffende 1645 dager.

Spillets unike blanding av strategisk kortstokkbygging, pokermekanikk og rogue-lignende elementer har fengslet publikum på tvers av plattformer. Og nominasjonen til Game of the Year på Game Awards har gitt ytterligere næring til diskusjonene og interessen.

Det er bare timer igjen til Game Awards, og fansen venter spent på om Balatro tar med seg den ettertraktede tittelen Game of the Year hjem. En seier kan fungere som en viktig katalysator for spillets neste salgsmilepæl, og fortsette den enestående utviklingen.

Er du en av de 3,5 millioner spillerne som liker Balatro? Tror du Balatro har vinnerhånda til å vinne Årets spill?