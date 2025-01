Balatro har solgt fem millioner enheter

HQ

I fjor så vi noen fantastiske indiespill debutere, men å si at 2024 var alt annet enn året for Balatro er nok feil. LocalThunks poker roguelike gjorde sin ankomst og fanget rett og slett oppmerksomheten til millioner av fans, og nå, mindre enn et år etter debuten, har det blitt avslørt at spillet har blitt en fem millioner selger.

Indiesensasjonen som allerede har vunnet mange priser, har nå nådd et salgstall de fleste spill bare kan drømme om. Som en sammenligning til hvor vellykket Balatro er, ble det også nylig bekreftet at Mortal Kombat 1 nå også har solgt fem millioner, og det spillet, fra en mye mer gjenkjennelig franchise, ble lansert rundt fire måneder før Balatro.

Apropos denne mega-milepælen, ble en kort melding delt over X:

"De siste ukene har vært ganske ville.

Til alle som plukket Balatro etter å ha sett det på @thegameawards, vi håper du har en fantastisk tid med det!

Hvis dette er første gang du kjøper en indietittel, så prøv å gjøre det til en vane!

Det finnes noen fantastiske ting der ute!"

Er du en av de fem millioner Balatro -eierne, eller har du tilfeldigvis flere eksemplarer av spillet?