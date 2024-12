Balatro-skaper spøker om å gjøre som EA Sports FC for å unngå 18-årsgrense

HQ

Utvikleren bak Balatro, LocalThunk, har uttrykt frustrasjon etter at spillet ble vurdert til 18+ av PEGI-systemet på grunn av bruken av pokermekanikk. LocalThunk tok til sosiale medier og spøkte med at vurderingen kunne bli senket til 3+ hvis spillet la til mikrotransaksjoner eller loot boxes som EA Sports FC 25. Spillets 18+-klassifisering stammer fra ideen om at det "lærer bort ferdigheter" som brukes i poker, noe som potensielt kan føre til kunnskap om gambling i det virkelige liv.

Utvikleren fremhevet det de ser som en selvmotsigelse i systemet, og påpekte at EA Sports FC 25, som inkluderer mikrotransaksjoner og tilfeldige kortpakker, er klassifisert for barn fra 3 år og oppover. Selv om Balatro ikke involverer gambling eller fremmer spill med ekte penger, har rangeringssystemet vurdert det som upassende for yngre målgrupper på grunn av pokerinnholdet. LocalThunk mener at spill med faktiske pengespillmekanikker bør ha en mer passende rangering.

Hva mener du - bør PEGI revidere klassifiseringssystemet sitt for å bedre gjenspeile spill med pengespillelementer fra den virkelige verden?