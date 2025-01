Balatro skaperen: "Jeg har massevis av spill som aldri har blitt vist for offentligheten"

HQ

Utvikleren bak indiesuksessen Balatro, LocalThunk, har fortalt at han har laget mange spill som aldri har blitt utgitt for publikum. I et Reddit-innlegg forklarte LocalThunk at hans tilnærming til spillutvikling er fokusert på å nyte den kreative prosessen i stedet for å sikte mot å skape et perfekt mesterverk. Han sammenlignet spillutvikling med maleri, der gleden kommer fra selve det å skape noe. LocalThunk bemerket at indieutviklere bør omfavne den iterative utviklingsprosessen og unngå skuffelser ved å forvente umiddelbar suksess.

Kan disse uutgitte spillene noen gang se dagens lys?