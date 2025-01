Balatro-skaperen kårer årets spill 2024

HQ

2024 var virkelig året for Balatro. Indie-poker roguelike tok verden med storm, både fra et fan- og kritikerperspektiv, men også i salgsmessig forstand, og sendte tonnevis av eksemplarer på stort sett alle tenkelige plattformer. Mens Balatro allerede har tatt hjem flere priser i den pågående prisutdelingssesongen, har utvikleren av spillet nå tatt til X for å dele ut det de mener er Årets spill 2024.

Utvikleren LocalThunk har delt sine tanker om saken, med fokus på indies og å gi disse mindre prosjektene den oppmerksomheten de fortjener. Med dette i tankene har prisen for årets spill blitt gitt til Balatros nærmeste indiekonkurrent i de fleste prisutdelinger i år, med Animal Well som tok hjem tittelen.

Når det gjelder hvorfor Animal Well ble valgt som LocalThunks GOTY, er forklaringen som følger: "Animal Well var en oppslukende opplevelse. Billy Basso skapte et ekte mesterverk som dryppet av stil, hemmeligheter og fikk meg til å føle meg som en bedrager i denne bransjen som utvikler".

I henhold til de andre spillene som kom på LocalThunks andreplassliste, Dungeons and Degenerate Gamblers, Arco, Nova Drift, Ballionaire, og Mouthwashing ble alle fremhevet av en eller annen grunn. For å se hva disse grunnene er, sjekk ut X-tråden nedenfor.