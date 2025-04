Balatro-skaperen Localthunk går etter YouTube etter fjerning av innhold fra spillet

HQ

Først PEGI, nå YouTube. Balatro befinner seg nok en gang i hjertet av et anti-gambling-push, til tross for at spillet ikke inneholder noen lootbokser eller mikrotransaksjoner. YouTube har strammet inn på innholdet om pengespill og kasinoer fra slutten av mars 2025, og begrenser disse videoene til brukere over 18 år.

Innholdet om Balatro har imidlertid blitt slått sammen med disse videoene, noe som betyr at YouTubere som lager Balatro -videoer nå ser hundrevis av videoer aldersbegrenset i løpet av få dager. Localthunk, utvikleren og skaperen av Balatro, hadde følgende å si på Bluesky:

"Tilsynelatende blir Balatro-videoer vurdert 18+ på YouTube nå for pengespill. Bra at vi beskytter barn fra å vite hva en 4 av et slag er og lar dem se CS-boksåpningsvideoer i stedet."

Siden Balatro ble merket som et spill med aldersgrense på 18+ av PEGI er det vanskelig å se hvorfor noen spill kan slippe unna med å vise frem gambling, mens andre som Balatro som inneholder svært lite eller ingen gambling med ekte penger ender med å få forbudshammeren. En regel for noen, en annen for andre ser det ut til.