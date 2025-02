Balatro får lavere aldersgrense etter krig mot PEGI sin 18+

HQ

Da Balatro debuterte i fjor, tok det ikke lang tid før det populære og anerkjente spillet ble møtt med sin første store krise. Dette kom i form av en endring i klassifiseringen som gjorde at tittelen ble endret fra 3+ til 18+ fordi PEGI fryktet at det lokket til gambling og derfor ikke burde være aktuelt for yngre målgrupper. LocalThunk tok til motmæle og hevdet at selv om spillet hadde gambling-inspirerte elementer, krevde det aldri at spilleren faktisk skulle gamble.

Denne sagaen fortsatte en stund, og LocalThunk understreket rutinemessig at spillet ikke inneholder pengespill eller oppfordrer til å bruke ekte penger, noe PEGI tok til motmæle ved å hevde at de siste retningslinjene deres slår fast at alle spill med pengespillreferanser må ha en 18-årsgrense. Dette så ut til å være en ganske klar siste spiker i kisten for Balatros håp om ikke 18+, men var det ...?

PEGI har nå kommet ut og opphevet sin 18+ vurdering for Balatro, og bemerker at spillet kan få sin vurdering senket til 12. I uttalelsen fra PEGI bemerkes det at Balatros forsvar forble veldig likt, i og med at et annet spill med gamblinginspirerte mekanikker nylig fikk sin vurdering senket til 12, noe som betyr at Balatro bør få samme behandling.

PEGI har tatt denne informasjonen til seg og besluttet at "selv om spillet inneholder en spilleautomatmekanikk, var det ingen spesifikke overførbare gamblingferdigheter, og spillet kan derfor vurderes til PEGI 12."

Ratingnemnda fortsetter: "PEGI anerkjenner konklusjonen til klagenemndas ankepanel når det gjelder å endre klassifiseringen av disse spillene. PEGI-systemet utvikler seg kontinuerlig i tråd med kulturelle forventninger og veiledningen fra uavhengige eksperter som støtter vurderingsprosessen vår. PEGI bestreber seg på å bruke klassifiseringskriteriene på en rettferdig, konsekvent og åpen måte for å sikre at publikum forstår hva slags innhold som finnes i spillene.

"For øyeblikket fører all undervisning i eller glamorisering av simulert pengespill automatisk til en PEGI 18-klassifisering. På grunnlag av disse appellene vil PEGI-ekspertgruppen utvikle et mer detaljert sett med klassifiseringskriterier for å håndtere pengespilltemaer og simulering, undervisning og glamorisering av pengespill i ulike alderskategorier, som nå vil inkludere 12 år, men også beholde 18 år som alderskategori for spill som simulerer pengespill som typisk spilles på kasinoer og i spillehaller."

Så der har vi det, nok en seier for Balatro, et spill som har feid massevis av priser i 2024 og nylig nettopp blitt lagt til Game Pass også.