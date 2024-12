Balatro vinner stort på Indie Game Awards 2024

HQ

Den første Indie Game Awards-utdelingen fant sted på torsdag. Prisutdelingen ble presentert av Six One Indie, og har som mål å feire kreativiteten, innovasjonen og lidenskapen som vi ser i indiespillene våre. Etter hvert som folk blir mer frustrerte over visse AAA-utgivelser, ser det ut til at indietitler veldig godt kan være fremtiden vår, og 2024 har vært et flott år for dem.

Balatro vant den største prisen, og fikk prisen for årets indiespill, i tillegg til en nominasjon for spilldesign. Det var også nominert til en rekke andre priser, men det var en fin blanding av vinnere. Another Crab's Treasure vant for bemerkelsesverdig prestasjon innen tilgjengelighet, Little Kitty, Big City fikk prisen for beste debut, og et bredt utvalg av indiespill ble feiret. Se hele listen over nominerte og vinnere nedenfor:

Debutspill



Arrangør



Lil' Guardsman



Liten kattunge, stor by - VINNER



Loddlenaut



MULLET MADJACK



Verdensløs



Bemerkelsesverdig prestasjon innen tilgjengelighet



En annen krabbes skatt - VINNER



Elsie



Periferi Syntetisk



Pine Hearts



SteamWorld Heist II



Surmount: Et fjellklatringseventyr



Musikk



Core Keeper



Flock



Pacific Drive - WINNER



The Cub



Thrasher



Wild Bastards



Visuell design



Bo: Den blågrønne lotusens vei



Crow Country



Harold Halibut - WINNER



Hauntii



Den heldige godseieren



Ultros



Bite-Sized Game



Buckshot Roulette



Clickholding



Duck Detective Den hemmelige salamien



Minami Lane



Vær så snill å ta på kunstverket 2



Takk og pris for at du er her - WINNER



Innovasjon



Cryptmaster - VINNER



KarmaZoo



Lorelei og laserøynene



ODDADA



Rusty's Retirement



UFO 50



Følelsesmessig påvirkning



I stjerner og tid



Vennlige ord 2



Neva - VINNER



Selvtap



Tørste friere



Inntil da



Spillets design



Balatro - VINNER



Grunn



Minishoot Adventures



Nine Sols



Tiny Glade



Victory Heat Rally



Community Management



Aggro Crab - VINNER



Black Tabby Games



LocalThunk



Massive Monster



NPC Studio



Pounce Light



Narrative



1000xRESIST - WINNER



ARCO



Caravan SandWitch



Frykt Søkelyset



Last Time I Saw You



Mouthwashing



Kvinnestyrt spill



Gourdlets



Keylocker



Kjærlighet, Ghostie



Mexico, 1921. En dyp søvn. - VINNER



Nightmare Kart



Den blodrøde diamanten



Solo Development



Aerial_Knights Vi gir oss aldri



Animal Well - WINNER



Solens barn



Crypt Custodian



Knokkesmørbrød



Magisk delikatesse



Årets spill