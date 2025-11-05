Balatros Joker forbløffer i den kommende 2026-kalenderen

HQ

Ben Starr gjorde aldri noe stemmeskuespill for Balatro. Det utrolig populære kortspillet har egentlig ikke stemmeskuespill. Men da det trengtes noen til å kle seg ut som klovn eller spøkefugl og ta med seg noen priser hjem for Balatro, meldte Starr seg frivillig som hyllest.

Siden den gang har han opptrådt som en live-action Balatro Joker, og har nå sin helt egen kalender dedikert til sitt utrolige cosplay. Som du kan se på Fangamers nettsted, inneholder kalenderen 2026 Balatro 13 bilder av Starr utkledd som ulike jokere fra spillet.

Det er en stand-up-komiker Joker i mai, en vampyr i oktober og en Santa Joker som klemmer et juletre i desember. Kalenderen koster 20 euro, og på siste oppslag følger det også med en komprimert 2027-kalender. Alt overskuddet fra kalenderen går til Extra Life og Special Effect, så hvis du kjøper en, skal du vite at pengene dine ikke bare går til LocalThunks allerede store lommer.

Dette er en annonse: