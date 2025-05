Balatros PlayStation Platinum Trophy har bare blitt oppnådd av 0,1 % av spillerne

HQ

Det er ingen hemmelighet at det er en utfordring å slå Balatro i utgangspunktet, for ikke å snakke om å gjøre alt i spillet og skaffe seg Platinum Trophy , hvis du er PlayStation-bruker. Faktisk er dette en så sjelden og vanskelig prestasjon at bare 0,1 % av spillerne noensinne har klart å få utmerkelsen, og en av disse få personene er selve personen som står bak designet av PS4 og PS5.

Jepp, Mark Cerny er en Balatro Platinum -eier, noe den ledende systemarkitekten avslørte for fansen i et innlegg på X. Cerny benyttet også anledningen til å forklare innsatsen som har gått med til å skaffe seg utmerkelsen, og bemerket følgende :

"Etter syv måneder og hundrevis av timer, stolt over å bli med i 0.1% av spillerne som har oppnådd Platinum på Balatro! Kudos til @LocalThunk for den utrolig dype spillingen".

Hvis du er interessert i å prøve å få tak i dette Trophy (eller få alle Gamerscore på Xbox), kan du finne hele Trophy -listen i henhold til PSN Profiles her, hvor det bemerkes at prisen er oppnådd av 1.74% av spillerne, noe som er høyere enn Cernys tall, men fortsatt veldig, veldig lavt og sjelden.