Baldur's Gate blir en TV-serie som fortsetter historien fra Larians elskede spill

Vi ble nylig fortalt at HBOs The Last of Us kan ende med sin tredje sesong tross alt, men dette er definitivt ikke fordi Warner Bros. har gitt opp videospill. Faktisk vet vi sannsynligvis grunnen til at det har vært usikkerhet rundt antall sesonger.

Deadline avslører at HBO lager en TV-serie basert på Baldur's Gate. Hvem kunne de få til å lage noe med et slikt potensial? Ingen ringere enn Craig Mazin, skaperen av Chernobyl og medskaperen av TV-serien The Last of Us. Mazin skal skape, skrive, produsere og lede denne TV-filmatiseringen, og det høres ut som om han har mye arbeid foran seg.

Jeg sier det fordi Deadline hevder at serien vil fortsette der Baldur's Gate III slapp, noe som betyr at vi vil se hva som faktisk skjer umiddelbart etter at spillet slutter. Heldigvis høres han ut som en veldig stor fan av Larian Studios' spill :

"Etter å ha lagt nesten 1000 timer i den utrolige verdenen til Baldur's Gate 3, er det en drøm som går i oppfyllelse å kunne fortsette historien som Larian og Wizards of The Coast skapte. Jeg er en hengiven fan av D&D og den briljante måten Swen Vincke og hans begavede team har tilpasset det på. Jeg gleder meg til å bidra til å bringe Baldur's Gate og alle de utrolige karakterene til live med så mye respekt og kjærlighet som vi kan, og jeg er dypt takknemlig overfor Gabe Marano og teamet hans hos Hasbro for at de har betrodd meg denne utrolig viktige eiendommen."

Den dårlige nyheten er at de så vidt har begynt å jobbe med serien, noe som betyr at vi sannsynligvis må vente noen år før vi får se resultatet. La oss imidlertid avslutte med en annen god nyhet, ettersom Mazin ønsker at noen av Baldur's Gate III-skuespillerne skal være involvert på en eller annen måte.

Hvordan høres dette ut for deg?