Baldur's Gate III: Alle underklassene i Patch 8 forklart

Baldur's Gate III Patch 8 er ute nå, og i tillegg til en hel rekke endringer, feilrettinger og mer, gir den oss hele tolv nye underklasser å glede oss over, noe som gir hver hovedklasse ett ekstra alternativ når det gjelder spesialisering. Hvis du ønsker å lage en karismatisk Rogue eller studere stjernene som en Druid, her er hver av underklassene, med en enkel guide til hva de gjør best.

Barbarian - Kjempenes vei

Vi starter med den tøffeste og slemmeste klassen som finnes: Barbaren får en underklasse som fokuserer på elementkreftene og størrelsen til kjemper. Du vokser i størrelse når du raser, og du får også muligheten til å kaste ting og mennesker over større avstander. Perfekt når en vanskelig sjef er litt for langt unna det bunnløse hullet du vil kaste dem i. Hvis du ikke har hendene fri, kan du også sparke et mål et godt stykke unna med bonushandlingen Boots of the Giants. Hvis du har tenkt å være gruppens pakkmann, får du dessuten økt bæreevne med de kjempestore lommene dine. Med kjempenes elementære krefter kan du også gi våpen og kasteangrep forskjellige elementære skadetyper.

Bard - College of Glamour

Hvis du trodde at barden din ikke var fabelaktig nok, kan du nå gi dem ekstra glans med College of Glamour. Underklassen College of Glamour fokuserer i stor grad på å sjarmere både allierte og fiender, og kan gi midlertidig HP til allierte, noe som gjør at fiender risikerer å bli sjarmert når de angriper dem. Med Majestetens mantel kan denne barden også kommandere sjarmerte fiender, og få dem til å flykte, slippe våpnene, krype sammen eller gjøre noe annet du vil at de skal gjøre (innenfor rimelighetens og spillmekanikkens grenser, selvsagt).

Cleric - Dødens domene

Death Domain Clerics har virkelig bevist at de ikke bare var i en emo-fase, og har gitt seg hen til livsstilen helhjertet. De driver med nekromanti, med nye besvergelser som Toll the Dead og ekstra trylleformularer for å gi dem en mer ond og edgy stemning. Du kan også eksplodere fiendens kropper for å få mer skade, og gi våpenangrep ekstra nekrotisk skade hvis du går for et mer nærkampfokusert cleric-bygg.

Druide - Stjernenes sirkel

Denne er for astronomi-jentene. I stedet for å bruke Wild Shape til å forvandle deg til dyr, kan du bruke ladningene til å oppnå visse stjerneformer som gir bonuser. Dragon gir deg et minimumskast på 10 på konsentrasjonssjekker samt bonushandlingen Dazzling Breath, Chalice gir deg en ny evne som brukes hver gang du helbreder noen med en formularplass, og Archer lar deg plaffe løs på fiender for ekstra skade med en bonushandling. Du kan også bruke alle magiene dine mens du er i Starry Form, og disse formene øker i kraft etter hvert som du går opp i nivå, noe som gjør dem til et fristende alternativ til å bare bli en Owlbear og knuse alle.

Jagerfly - Arktisk bueskytter

I likhet med Battle Master gir Arcane Archer Fighters nye angrep som kan gi ekstra skade, forsterke dem og svekke fiender. Fra nivå 3 vil de kunne velge nye måter å tilføre magi til fjernangrepene dine. Curving Shot lar deg også treffe en annen fiende innenfor rekkevidde, selv om du bommer på fienden du hadde tenkt å treffe. Akkurat som Wanteds kulekurve, men i en fantasy-setting. Noen nye skyteanimasjoner er også inkludert, men i likhet med andre Fighter-underklasser er hovedmålet her bare å treffe fiender, og fortsette å treffe dem til de er døde.

Munk - Den berusede mesterens vei

Den berusede mesteren kanaliserer all energien til en MMA-seer som nettopp har drukket sin niende halvliter, og tror at han eller hun kan nedkjempe enhver fiende mens han eller hun er fullstendig blåst. Den eneste forskjellen er at munkeunderklassen faktisk har rett i det. Å drikke alkohol gjenoppretter Ki for Drunken Master, og de kan også slå spriten sin inn i en fiende, noe som gjør dem ustabile mens munken får en buff i sin tur. Når en fiende er beruset, får den berusede mesteren også tilgang til nye angrep, som gir økt skade på de berusede målene.

Paladin - Kronens ed

Den største lovens vokter om det noen gang har vært en i Dungeons & Dragons-verdenen, Oath of the Crown Paladin, mener at de eneste reglene som er verdt å følge, er lovens regler, og at de tjener samfunnet og sivilisasjonen snarere enn nødvendigvis en gud eller beskytter. Divine Allegiance lar dem ta innkommende skade på allierte og gjenopprette helse, og Champion Challenge får alle fiender til å ønske å slå deg i stedet for vennene dine. Bare sørg for at du bygger en tank når du tar denne klassen. Det er også noen nye historier knyttet til denne eden, i tillegg til noen nye kjeft fra Oathbreaker Knight hvis du ikke klarer å opprettholde lov og orden.

Skogvokter - svermvokter

Hvis du liker tanken på å være omringet av bier eller insektlignende ånder, så vil du for det første synes det er ekkelt, og for det andre vil du sannsynligvis like svermvokteren. Tre forskjellige svermer kan omringe deg i kamp. Legion of Bees kan angripe og gjøre gjennomborende skade, skyve fiender unna eller teleportere deg til et trygt sted. Manetskyen kan gjøre lynskade, sjokkere fiender og teleportere deg. Moths Flurry of Moths gjør psykisk skade, kan blinde fiender, og som med de andre kan den også teleportere seg. Hvis du ikke liker biene dine og vil bytte dem ut med møll, kan du bytte sverm på hvert nivå.

Rogue - Swashbuckler

Ohoi, kompis, hvis du ikke liker å snike deg i skyggene og i stedet vil være i fronten av kampene, vil en Swashbucklers skitne slåssing tilby en helt annen måte å spille Rogue på. Ved å kaste sand i øynene på fiendene dine kan du gjøre dem blinde, og du kan også avvæpne fiender ved å kaste ditt eget våpen mot dem. Hvis du angriper en fiende, vil de heller ikke kunne bruke muligheten til å angripe deg hvis du skulle bestemme deg for at du ikke vil ha røyken.

Trollmann - Skyggemagi

Husker du da vi snakket om at dødsdomene-geistlige er den øverste edgelord? Vel, den eneste utfordreren til den tittelen er den mørke Shadow Magic Sorcerer, som får kraften sin fra Shadowfell. Med evnen til å unngå dødelig skade, og i stedet falle til 1HP når den når 0, i tillegg til å kunne teleportere i svakt lys eller mørke, tilkalle en dødelig skyggehund og se gjennom selv magisk mørke, er denne underklassen mer enn bare en masse svart eyeliner og mugne t-skjorter. Du får også noen ekstra, forvridde magiske formularer som du kan legge til din Sorcerer.

Trollmann - Hexblade

Hexblade Warlock, som også får kraften sin fra Shadowfell, handler om å drepe med sine Hexed-våpen, slik at den kan forvandle felte humanoide fiender til forvridde vesener fra Shadowfell. De utvidede formularene dine vil hjelpe deg å holde deg i kampen og gjøre ekstra skade, og når du når 10. nivå, har du til og med 50 % sjanse til å oppheve ethvert angrep med en reaksjon. Du vil også nesten helt sikkert ønske å parre dette med Pact of the Blade Boon på nivå 3, slik at du har maksimalt nærkampspotensial.

Trollmann - Klingenesvinging

Melee Wizards, hvem skulle ha gjettet det? Med så å si alle magiske skoler allerede dekket i trollmannens eksisterende underklasser, har Larian gått til siden av hva du forventer at en trollmann skal være, og gitt oss Bladesinging. Bladesingers får tilgang til Bladesong-handlingen, noe som gir dem bonuser til unnvikelse, sparekast og nærkampangrep. Det er også noen fine staveanimasjoner for når en trollmann har et sverd utstyrt, noe som gir en fin touch.

Vi har selvfølgelig ikke gått gjennom alle oppgraderingene du får med disse underklassene, men ut fra denne listen vet du forhåpentligvis hva du går til når du skal velge underklasse til din nye Tav eller Durge. Hvilken vil du velge?