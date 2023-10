Baldur's Gate III er nevnt i den siste episoden av South Park

HQ

De som har sett den siste South Park -spesialen "Joining the Panderverse", vil ha sett en morsom omtale av Baldur's Gate III.

I episoden stiller en alternativ univers-versjon av Eric Cartman, spilt av Janeisha Adams-Ginyard, spørsmålet "krysser ikke lagringsspill flere universer?" Stan svarer deretter "Lagringsspill krysser ikke engang mellom PC-er og PS5-er - hvorfor skulle de krysse flere universer?".

Etter at episoden ble sendt, gikk utvikleren Larian Studios ut på X og la ut : "Mens Baldur's Gate 3-lagringsspill ikke kan krysse multiversale barrierer, kan vi bekrefte at de faktisk overføres mellom PC og PS5!"

Episoden er ikke første gang South Park refererer til populære videospill. I Make Love, Not Warcraft samarbeidet South Park med Blizzard om å vise gameplay fra World of Warcraft. Episode Guitar Queer-O er basert på Guitar Hero, og i Go God Go fryser Cartman seg selv for å slippe å vente lenger på en Nintendo Wii.