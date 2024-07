Baldur's Gate III får crossplay og fotomodus

HQ

For nesten nøyaktig en måned siden rapporterte vi at Larian Studios-sjef Swen Vincke gjorde det klart at den kommende syvende oppdateringen til Baldur's Gate III ville være spillets siste. Nøyaktig hva som fikk ham til å ombestemme seg er ukjent (selv om vi antar at det kan ha vært dollar involvert), men via Steam forklarer de nå:

"Patch 7 vil ikke være den siste oppdateringen for Baldur's Gate 3. Vi har fortsatt noen ting i ermet - inkludert mange funksjoner som samfunnet har bedt om, som crossplay og en fotomodus for å fange og dele dine uforglemmelige øyeblikk. Og vi jobber med en rekke andre forbedringer, fra justeringer av spillopplevelsen og forbedringer av livskvaliteten til feilrettinger og ytelsesoptimaliseringer."

Crossplay og fotomodus for Baldur's Gate III er selvfølgelig etterlengtet, og det er tydeligvis ikke de eneste nye tingene som er på trappene. Og vi mistenker at ekstremt få mennesker er opprørt over Larians beslutning om å bryte løftet sitt ved å levere mer gratis innhold - snarere tvert imot.