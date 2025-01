Baldur's Gate III får snart lokal co-op på Xbox Series S

HQ

Larian Studios har offisielt gått videre fra Baldur's Gate III, men de kan ikke helt slippe taket, og sent i fjor ble det avslørt at de har Patch 8 på gang. Nå har de sendt den ut til utvalgte deltakere - og fortalt oss mer om den i et blogginnlegg, komplett med en stor overraskelse.

Studioet skriver :

"Ønsker du å spille flerspiller litt nærmere hjemmet? Patch 8 vil også bringe delt skjerm til Xbox Series S-konsoller!"

Denne funksjonen har blitt sagt å være et av de største problemene Larian hadde med Baldur's Gate III for Xbox Series S, noe som førte til at spillet ble forsinket med flere måneder for Xbox, mens funksjonen først kommer nå. Bedre sent enn aldri, som de sier.