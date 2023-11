Baldur's Gate III gikk til topps under årets Golden Joystick Awards.

HQ

Det beste spillåret på 20 år? Ja, i følge en tidligere nyhet artikkel vi skrev om hvor vurderingene på Metacritic viser dette. Konkurransen er selvsagt knallhard når det gjelder de ettertraktede spillprisene som nå er delt ut, og sist fredag var det tid for Golden Joystick Awards for 41. gang. Larians storslåtte Baldur's Gate III ble den store vinneren, og spillet slo også rekorder ved å ta hjem hele syv priser, inkludert den mest prestisjetunge "Ultimate Game of the Year".

Den 7. desember er det tid for The Game Awards som i tillegg til spennende kunngjøringer også vil by på prisutdeling, og det blir spennende å se om Larian kan gjenta suksessen med spillet der.

Nedenfor kan du se alle vinnerne: