Baldur's Gate III har solgt over ti millioner eksemplarer

HQ

Fjorårets største suksesshistorie, Baldur's Gate III, har tatt av salgsmessig. Noe som nå bekreftes av Larian Studios i et innlegg på X der en av lederne kunngjør at det er solgt over ti millioner eksemplarer av spillet.

Til tross for en lang periode i early access har Baldur's Gate III fortsatt å være enormt populært. Ikke minst på Steam, der Larians episke historie fortsatt er blant plattformens ti mest spilte, med nesten 170 000 aktive økter i skrivende stund.

