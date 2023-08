Baldur's Gate III kommer til Xbox Series i 2023 likevel

HQ

Da Larian Studios forsinket PlayStation 5-versjonen av Baldur's Gate III, bekreftet de også at Xbox Series S hadde skylden for at årets spillkandidaten ikke kom til Microsofts konsoller samtidig. Dette satte selvsagt nytt liv i diskusjonen om at den svakere Xbox Series-onsollen hindrer utviklerne i å gi oss en ekte "next-gen-opplevelse", og om Microsoft bør slutte å kreve paritet mellom spillene på konsollene sine. Det blir interessant å se hva folk mener nå.

Larian-grunnleggeren Swen Vincke avslører nemlig at Baldur's Gate III likevel kommer til Xbox Series i år, ettersom Phil Spencer og gjengen hans har gått med på å gjøre et unntak fra paritetsregelen ved å la spillet lanseres uten mulighet for delt skjerm på Series S. Xbox Series X-versjonen vil inneholde alle forbedringene som er gjort på PC-versjonen, cross-play og delt skjerm, mens Series S må nøye seg med de to første.

Dette vil definitivt gi mange av de andre utviklerne og utgiverne som har klaget på Xbox Series S håp om at Microsoft vil gjøre et unntak for dem også nå som døren er åpnet for dem, så det blir spennende å se hva fremtiden bringer. Uansett vil Xbox Series-eiere altså kunne glede seg over Baldur's Gate III senere i år.

Hva synes du om denne avgjørelsen? Hvor bør grensen gå når det gjelder funksjoner som mangler i Xbox Series S-versjoner av spill?