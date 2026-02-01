Gamereactor

Baldur's Gate III mod gjenoppretter mer enn 1000 linjer med dialog fra Early Access

Mer enn 100 konverteringer har også blitt hentet frem fra eteren for å gi oss Early Access-opplevelsen igjen.

Det kan være lett å glemme, med tanke på hvor stort spillet ble når det først ble lansert skikkelig, men Baldur's Gate III var i Early Access i årevis på Steam. Det lot deg bare spille gjennom den første akten, og selv da var innholdet enormt annerledes, men det var noen gode ideer der som Larian dessverre måtte legge bak seg.

Takket være arbeidet til modderen HyperspaceTowel har imidlertid mye av dette innholdet blitt brakt tilbake i Early Access Scenes Restored. Dette fokuserer for det meste på ledsagerreaktivitet, og legger til linjer for Lae'zel, Gale, Astarion og Shadowheart. Wyll og Karlach er på en måte utelatt, siden de hadde forskjellige stemmeskuespillere i begynnelsen, men noe lyd er gjenopprettet for dem.

Flere scener er planlagt å bli gjenopprettet gjennom denne moden, men den kan allerede skryte av mer enn 100 konverteringer og 1000 linjer med dialog. Du finner den på Nexus Mods, hvor du også kan følge med på fremdriften med å bringe tilbake Early Access-opplevelsen for Baldur's Gate III. Uten de fleste av feilene, selvfølgelig.

