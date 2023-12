Baldur's Gate III Patch 5 gir ny epilog, vanskelighetsmodus og mye mer

Spill de to første timene av Baldur's Gate III gratis på PS Plus

den 20 november 2023 klokken 10:19 NYHET. Skrevet av Alberto Garrido

Prøveversjoner av Larians gigantsuksess og The Lord of the Rings: Gollum er tilgjengelig via Premium-delen av Sonys abonnementstjeneste.