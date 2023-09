Baldur's Gate III-produsenten blir en del av Playground Games' Fable -team.

HQ

Utviklingen av det nye Fable har vært en opp- og nedtur for Playground Games' toppfolk i bransjen. Amie Loake forlot Lionhead for å bli med i prosjektet som seniorprodusent i februar i fjor, og i juli forlot hovedforfatter Anna Megill studioet for å forfølge andre prosjekter, antakelig fordi hennes rolle var avsluttet.

Etter Megills avgang fikk vi den første traileren for spillet på Xbox Games Showcase, og noen uker senere var spillverdenen på knærne av beundring for Larian Studios og Baldur's Gate III, som ble ansett som en av de beste titlene de siste årene. Det er derfor ikke overraskende at talentet bak spillet nå er mer ettertraktet av andre studioer, og det er nettopp det som har skjedd med produsenten av Baldur's Gate 2, som nå har sluttet seg til Fable som seniorprodusent. Ryan Clark kunngjorde sin nye stilling på LinkedIn for noen dager siden, og hans erfaring vil garantert ta det nye Fable til enda høyere kvalitetsnivåer. Vi gleder oss til å se mer av Clarks arbeid på Playground neste år.