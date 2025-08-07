Baldur's Gate III-regissøren vil se flere videospillskuespillere i Hollywood-filmatiseringer

HQ

De siste årene har Hollywood snublet over gullgruven av videospillfilmatiseringer. Ja, de fant dem før, men nå har de innsett at man må lage noe som ikke er tidenes dårligste TV-serie eller film for å tjene raske penger. Kanskje det ikke engang er sant. Minecraft-filmen var tross alt en hit.

Uansett er dette vel og bra for å se spill-IP-er i forskjellige medier, men Baldur's Gate III-regissør og skuespiller Aliona Baranova mener Hollywood går glipp av et stort triks ved ikke å bruke dataspillskuespillere i filmatiseringer.

Baranova peker på dedikerte fandoms i spillverdenen, og fortalte publikum på FanXs Tampa Bay Comic Convention (takk, Collider) at Jennifer English - skuespilleren som spilte Shadowheart i Baldur's Gate III - laget en kortfilm, la den ut på Instagram-storyen sin, og 60 personer møtte opp på premieren for å støtte henne.

Nå er det ikke sikkert at Hollywood-ledere blir begeistret over 60 personer, men Baranovas poeng handlet mindre om antallet, og mer om engasjementet til videospillfans. Det forbløffer henne at dette ikke belønnes gjennom casting. "Hvorfor skjer ikke mer av det? Hvorfor var ikke Doug Cockle med i TV-serien The Witcher? Hvorfor blir vi ikke tatt i betraktning når det er videospillfilmatiseringer?" sa hun. "Til og med animerte filmatiseringer som Arcane ville vi gjerne vært med på. Vi er også teaterutdannet. Mange av oss er formelt utdannet i Storbritannia ... og jeg tror det er noe som kanskje er litt undervurdert av sjefene. De tenker: 'De vet bare hvordan man lager et videospill'."