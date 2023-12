Baldur's Gate III Spillere hevder å ha mistet lagringsfiler på Xbox

HQ

Når du spiller et stort rollespill som Baldur's Gate III, er det svært viktig at lagringsfilene fungerer som de skal, ellers kan du ende opp med å miste alt, noe som både gjør det svært vanskelig å gjøre alt på nytt - og utrolig tidkrevende.

Men til tross for dette ser det ut til at dette har rammet Xbox-spillere som spiller Baldur's Gate III, som ble lansert for formatet under The Game Awards i forrige uke. Flere brukere (ett eksempel her, og et annet her) forteller at de har fått lagringsfilen sin utslettet, og at timevis med eventyr har gått tapt.

Ifølge Pure Xbox finnes det foreløpig ingen løsning på dette problemet ettersom folk har prøvd alle tilgjengelige løsninger, og det ser ut til at vi må vente på at Larian Studios og Microsoft løser dette.

I mellomtiden er det bare å trå varsomt.