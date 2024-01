Baldur's Gate III Utvikleren sier at det er forståelig hvis du ikke liker akt 3.

HQ

Larian føles absolutt som studioet å følge med på akkurat nå, og etter suksessen Baldur's Gate III opplevde på The Game Awards tok vi en prat med senior RPG-designer Anna Guxens for å snakke litt om spillet og mottakelsen det har fått.

I tillegg til å være veldig ydmyk over suksessen til Baldur's Gate III, og fortelle oss at hun ikke engang forventet at Larian skulle vinne noe som helst, snakket Guxens også om hvor spillet kanskje kunne vært forbedret. Mye av kritikken har rettet seg mot Act 3, noe hun forstår:

"Hver akt har sin egen smak", begynner Guxens. "Spesielt akt 2 har et veldig sterkt avsluttende øyeblikk som bare stenger ned en hel epoke av det, og når du så starter i akt 3, spesielt hvis du har så mange timer i resten av spillet, kan det føles som en helt annen tone og veldig drastisk endring, ikke sant?"

"Jeg tror det er riktig, for noen liker tonen i akt 3 best, andre liker tonen i akt 2 best. Jeg forstår at dette skiftet er utfordrende å overvinne, men gi det en sjanse, og det er noe vi vil være oppmerksomme på fremover, og se hvordan vi håndterer dette toneskiftet slik at det ikke blir så drastisk."

Siden spillet først ble lansert, har vi sett at mange ytelsesproblemer har blitt løst med Act 3, og selv om det definitivt endrer tonen og fokuset i spillet mye, er det som nevnt noe noen spillere elsker, mens andre ikke liker.

Hva synes du? Er Act 3 den beste delen av Baldur's Gate III? Gi oss beskjed, og se resten av det eksklusive intervjuet vårt nedenfor: