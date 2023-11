Baldur's Gate IIIDeluxe-utgaven er sikret mot skalpering.

HQ

Skalpere er et av de største problemene for kjøpere i dag. Hvis noe har begrenset lager, kan du være sikker på at det i løpet av få minutter etter at det er utsolgt, dukker det opp en annonse på eBay for den samme varen til dobbel pris.

Heldigvis har Larian Studios' forlagssjef gitt oss beskjed om at vi ikke trenger å bekymre oss for den kommende Deluxe-utgaven av Baldur's Gate III. "Deluxe-utgaven er *ikke* en begrenset utgave, og lagerbeholdningen holder seg stabil, med flere bølger som forberedes innen fraktvinduet Q1 2024," skrev Michael Douse. "Så hvis du ser at de videreselges på nettet basert på bekreftede forhåndsbestillinger til høyere priser, bør du droppe det. Det vil ikke være knapphet på lager.".

Tilsynelatende selger den dyrere utgaven av spillet allerede godt, og minimumssalgsmålet er allerede nådd. Med tanke på at Baldur's Gate III allerede har vist seg å være utrolig populært, viser dette hvor mye gamere har kastet seg over denne tittelen i 2023.