Baldur's Gate og Clair Obscur stemmeskuespillere til å lede Surgent Studios 's Dead Take

I begynnelsen av juni fikk vi fortelle deg alt om det neste prosjektet fra utvikleren Surgent Studios. Studioet, som tidligere var kjent som skaperen av Tales of Kenzera: Zau, vil snart gå i en ny retning og forlate fargerik actionplattforming til fordel for gripende psykologisk skrekk i spillet Dead Take.

Da spillet ble annonsert, ble det bemerket at det ville inneholde en stablet rollebesetning, og at vi ville få vite hvem disse personene er i løpet av de kommende ukene og månedene. Nå har den tiden kommet, og nå er de to hovedrollene bekreftet.

Bak Dead Take står Baldur's Gate III og Resident Evil Village's Neil Newbon og Final Fantasy XVI og Clair Obscur: Expedition 33s Ben Starr. Vi får ikke vite noe om rollene de to skuespillerne skal spille, men kreativ regissør Abubakar Salim har delt litt innsikt.

"Som skuespillere i spill og andre sammenhenger har Neil, Ben og jeg støttet oss på hverandre gjennom noen ekstremt slitsomme tider. I disse øyeblikkene utvekslet vi noen av skrekkhistoriene som bygget grunnlaget for dette spillet. Ikke bare har de tilført prosjektet et betydelig talent, men de har også bidratt til å skape et rom der vi alle kunne være rå og ærlige. Jeg gleder meg til å vise dere hva de har å by på i Dead Take."

Når det gjelder hva du kan forvente fra Dead Take, følger spillet en skuespiller som reiser til et bortgjemt herskapshus i Hollywood Hills på jakt etter en tapt venn, bare for å finne seg fanget av escape room-stil gåter, mens de avdekker mørke og vridde hemmeligheter som setter søkelyset på underholdningsindustrien.

Dead Take Escape Room forventes å bli lansert på PC i år.