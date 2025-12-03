Ball x Pit når 1 million solgte eksemplarer og kunngjør planer om tre oppdateringer i 2026

HQ

Utvikleren Kenny Sun sitt Ball x Pit har vært en indiesensasjon siden lanseringen nylig, og på denne fronten er det nå bekreftet at spillet har nådd en svært imponerende salgsmilepæl.

Vi blir fortalt at tittelen nå har solgt over en million eksemplarer, og at for å markere et slikt øyeblikk får utgiveren Devolver Digital Sun til å lage enda mer innhold til spillet. Dette vil komme i form av tre planlagte oppdateringer som strekker seg over 2026, med disse som bringer nye baller, evolusjoner, bygninger, karakterer og mer.

Det nøyaktige innholdet for hver oppdatering er ennå ikke bekreftet, men vi blir fortalt at den første vil debutere i januar og være kjent som Regal -oppdateringen. Den vil deretter bli fulgt av Shadow -oppdateringen i april, og også Naturalist -oppdateringen i juli. Hvis disse blir en suksess, vil det utvilsomt komme flere i løpet av siste halvdel av året.

Du kan se en forsmak på hva som er i vente for spillet i veikarttraileren nedenfor.