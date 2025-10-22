Ball x Pit selger 300 000 eksemplarer på bare fem dager

HQ

Mellom Hollow Knight: Silksong og Hades II trodde du kanskje at indiefans hadde spist godt nok, og ville spille disse spillene til snøen dekket vinduene deres og familien deres kalte dem ned til julemiddag. Men nå har det dukket opp en ny indiehit i 2025, med Ball x Pit som raskt beviser at det fortjener å være i samme samtaler som de store hundene.

Ball x Pit er utviklet av solo-skaperen Kenny Sun i samarbeid med Devolver Digital, og er et fantasy roguelike-spill der du må ta deg gjennom et fangehull ved å kaste masse baller på fiender og hindringer på din vei. Spillet er levende, givende og har fått en overveldende positiv Steam-anmeldelse.

Ifølge Devolvers Twitter/X-konto har spillet også solgt 300 000 eksemplarer siden lanseringen. Det er en imponerende prestasjon for en ny indie-IP på bare fem dager, og her håper vi at mange flere hopper på Ball x Pit for å se hva alt oppstyret handler om.