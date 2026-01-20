Ball x Pits første store oppdatering kommer 26. januar

HQ

Ball x PitBall x Pit, en av 2025s største indiesensasjoner, har lovet å gi fansen tre store innholdsoppdateringer i løpet av året. Den første oppdateringen er allerede på trappene, og lanseres om bare seks dager, den 26. januar.

Regal Update kommer fersk med en betydelig mengde nytt innhold. Først og fremst er det to nye karakterer å spille som: Carouser og Falconer. Carouser's baller returnerer til ham og går i bane rundt ham, noe som gir litt ekstra allsidighet til spillet, og Falconer får to rovfugler på hver side, som kaster baller for å øke vekten av ilden deres.

Det er også åtte nye baller å leke med, nye passive evner og en hyggelig overraskelse som vi tydeligvis kommer til å elske. Regal Update vil være tilgjengelig på alle de store plattformene som Ball x Pit allerede finnes på, så hold utkikk etter den tidlig neste uke.