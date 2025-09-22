Ballon d'Or 2025: alle vinnerne i hver kategori annonseres live

HQ

Ballon d'Or-seremonien er her! Som vanlig møtes de beste fotballspillerne i verden på Théâtre du Châtelet i Paris for å kåre årets beste spillere (sesongen 2024/25 tatt i betraktning). To store navn er med i kampen, Ousmane Dembélé og Lamine Yamal, om Ballon d'Or for menn, men det kan fortsatt bli mange overraskelser...

Før seremonien kunngjør L'Équipe, den franske avisen som har arrangert disse kåringene siden 1956, rekkefølgen på spillerne som er rangert som nummer 11-30 for menn og kvinner. Nedenfor har vi alle vinnerne av seremoniene (flere enn noen gang i år) slik de blir annonsert live på gallaen, som starter kl. 21:00 CET.

Ballon d'Or 2025-vinnere



Kopa Trophy: Lamine Yamal (Barcelona) - Beste spiller under 21 år



Kopa Trophy for kvinner: Vicky López (Barcelona) - Beste spiller under 21 år



Johan Cruyff Trophy for kvinner: Sarina Wiegman (England) - Beste trener (kvinnelag)



Johan Cruyff-trofeet: Luis Enrique (PSG) - Beste trener (herrelag)



Yashin-trofeet (kvinner): Hannah Hampton (England) - beste målvakt



Yashin-trofeet (mannlig): Gianluigi Donnarumma (PSG) - beste målvakt



Gerd Müller Trophy (mannlig): Viktor Gyokeres (Sporting) - beste spiss



