Ballon d'Or 2025: første navn og posisjoner avslørt før gallaen

Ballon d'Or-seremonien starter ikke før 21:00 CET (20:00 BST), 20 CET, 19 BST den røde løperen, men L'Équipe har allerede avslørt posisjonene til noen spillere. Som du kanskje vet, plukker en gruppe bestående av L'Équipe-reportere ut en liste med 30 spillere (menn og kvinner) som velgerne senere skal velge ti spillere fra, som senere får poeng for den endelige rangeringen.

Posisjonene til spillerne over topp 10 er kjent før gallaen. Den franske avisen har allerede kunngjort noen av dem :

Ballon d'Or for menn:



13. Harry Kane (Bayern)



14. Désiré Doué (PSG)



15. Viktor Gyökeres (Arsenal)



16. Vinicius Jr (Real Madrid)



17. Robert Lewandowski (Barcelona)



18. McTominay (Nápoles)



19. João Neves (PSG)



20. Lautaro Martínez (Inter)



21. Sehrou Guirassy (Borussia Dortmund)



22. Mac Allister (Liverpool)



23. Jude Bellingham (Real Madrid)



24. Fabián Ruiz (PSG)



25. Denzel Dumfries (Inter)



26. Erling Haaland (Manchester City)



27. Declan Rice (Arsenal)



28. Virgil Van Dijk (Liverpool)



29. Florian Wirtz (Liverpool)



30. Michael Olise (Bayern)



Ballon d'Or for kvinner:



11. Claudia Pina (Barcelona)



12. Marta (Orlando Pride)



13. Caroline Graham (Barcelona)



14. Barbra Banda (Orlando Pride)



15. Sandy Baltimore (Chelsea)



16. Cristiana Girelli (Juventus)



17. Temwa Chawinga (Kansas City Current)



18. Melchie Dumornay (Olympique de Lyon)



19. Klara Bühl (Bayern)



20. Pernille Harder (Bayern)



21. Amanda Gutierres (Palmeiras)



22. Esther González (Gotham FC)



23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)



24. Sofía Cantore (Washington Spirit)



25. Emily Fox (Arsenal)



26. Lindsey Horan Heaps (Olympique de Lyon)



27. Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal) / Clara Mateo (Paris FC)



29. Steph Catley (Arsenal)



30. Caroline Weir (Real Madrid)

