Ballon d'Or 2026-nominasjoner LIVE: Årets beste klubb, trener og spillere i sesongen 2025/26
Alle nominasjonene til Ballon d'Or blir kunngjort live i dag.
Ballon d'Or-seremonien nærmer seg: den 70. utgaven av den mest ettertraktede fotballprisen avholdes 26. oktober 2026, og nominasjonene til en rekke individuelle og kollektive priser ble kunngjort i dag, tirsdag 8. september. I år vil den også omfatte VM 2026, som går fra 3. august 2025 til 19. juli 2026.
Det blir 12 kategorier i år under Ballon d’Or: for beste spiller, beste målvakt, beste unge spiller (under 21), den beste klubben, den beste treneren (alle med kategorier for menn og kvinner), samt to spesialkategorier: Gerd Müller-trofeet til den mest scorende fotballspilleren (kun menn) og Sócrates-prisen for humanitært arbeid.
Nominasjonene blir kunngjort i dag: du kan følge med på nominasjonene her, og vi vil oppdatere listen etter hvert som flere nominasjoner blir kunngjort.
Nominasjoner til Ballon d’Or 2026
Årets herreklubb
- Arsenal
- Bayern München
- Bodø/Glimt
- Flamengo
- Paris Saint-Germain
Årets kvinneklubb
- FC Barcelona
- Bayern München
- Club América
- Manchester City
- OL Lyonnes
Årets kvinnelige trener
- Jonatan Giráldez (OL Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City Women)
- Nils Nielsen (Japans kvinnefotball)
- Pere Romeu (FC Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic Women)
Årets herretrener
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Spania)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern München)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Årets kvinnelige målvakt
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Tyskland)
- Cata Coll (Barcelona, Spania)
- Hannah Hampton (Chelsea, England)
- Lorena (Kansas City Current, Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City, Japan)
Årets målvakt (menn)
- Yassine Bounou (Al Hilal, Marokko)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgia)
- Joan García (Barcelona, Spania)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund, Sveits)
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Chelsea, Argentina)
- Edouard Mendy (Al Ahli, Senegal)
- David Raya (Arsenal, Spania)
- Matvey Safonov (Paris Saint-Germain, Russland)
- Unai Simón (Athletic Club, Spania)
- Vozinha (Chaves, Colo-Colo, Kapp Verde)