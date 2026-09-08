Ballon d'Or 2026-nominasjoner LIVE: Årets beste klubb, trener og spillere i sesongen 2025/26

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Ballon d'Or-seremonien nærmer seg: den 70. utgaven av den mest ettertraktede fotballprisen avholdes 26. oktober 2026, og nominasjonene til en rekke individuelle og kollektive priser ble kunngjort i dag, tirsdag 8. september. I år vil den også omfatte VM 2026, som går fra 3. august 2025 til 19. juli 2026.

Det blir 12 kategorier i år under Ballon d’Or: for beste spiller, beste målvakt, beste unge spiller (under 21), den beste klubben, den beste treneren (alle med kategorier for menn og kvinner), samt to spesialkategorier: Gerd Müller-trofeet til den mest scorende fotballspilleren (kun menn) og Sócrates-prisen for humanitært arbeid.

Nominasjonene blir kunngjort i dag: du kan følge med på nominasjonene her, og vi vil oppdatere listen etter hvert som flere nominasjoner blir kunngjort.

Nominasjoner til Ballon d’Or 2026

Årets herreklubb



Arsenal



Bayern München



Bodø/Glimt



Flamengo



Paris Saint-Germain



Årets kvinneklubb



FC Barcelona



Bayern München



Club América



Manchester City



OL Lyonnes



Årets kvinnelige trener



Jonatan Giráldez (OL Lyon)



Andrée Jeglertz (Manchester City Women)



Nils Nielsen (Japans kvinnefotball)



Pere Romeu (FC Barcelona)



Elena Sadiku (Celtic Women)



Årets herretrener



Mikel Arteta (Arsenal)



Luis de la Fuente (Spania)



Unai Emery (Aston Villa)



Vincent Kompany (Bayern München)



Luis Enrique (Paris Saint-Germain)



Årets kvinnelige målvakt



Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Tyskland)



Cata Coll (Barcelona, Spania)



Hannah Hampton (Chelsea, England)



Lorena (Kansas City Current, Brasil)



Ayaka Yamashita (Manchester City, Japan)



Årets målvakt (menn