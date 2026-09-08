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Ballon d'Or 2026-nominasjoner LIVE: Årets beste klubb, trener og spillere i sesongen 2025/26

Alle nominasjonene til Ballon d'Or blir kunngjort live i dag.

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Ballon d'Or-seremonien nærmer seg: den 70. utgaven av den mest ettertraktede fotballprisen avholdes 26. oktober 2026, og nominasjonene til en rekke individuelle og kollektive priser ble kunngjort i dag, tirsdag 8. september. I år vil den også omfatte VM 2026, som går fra 3. august 2025 til 19. juli 2026.

Det blir 12 kategorier i år under Ballon d’Or: for beste spiller, beste målvakt, beste unge spiller (under 21), den beste klubben, den beste treneren (alle med kategorier for menn og kvinner), samt to spesialkategorier: Gerd Müller-trofeet til den mest scorende fotballspilleren (kun menn) og Sócrates-prisen for humanitært arbeid.

Nominasjonene blir kunngjort i dag: du kan følge med på nominasjonene her, og vi vil oppdatere listen etter hvert som flere nominasjoner blir kunngjort.

Nominasjoner til Ballon d’Or 2026

Årets herreklubb


  • Arsenal

  • Bayern München

  • Bodø/Glimt

  • Flamengo

  • Paris Saint-Germain

Årets kvinneklubb


  • FC Barcelona

  • Bayern München

  • Club América

  • Manchester City

  • OL Lyonnes

Årets kvinnelige trener


  • Jonatan Giráldez (OL Lyon)

  • Andrée Jeglertz (Manchester City Women)

  • Nils Nielsen (Japans kvinnefotball)

  • Pere Romeu (FC Barcelona)

  • Elena Sadiku (Celtic Women)

Årets herretrener


  • Mikel Arteta (Arsenal)

  • Luis de la Fuente (Spania)

  • Unai Emery (Aston Villa)

  • Vincent Kompany (Bayern München)

  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Årets kvinnelige målvakt


  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Tyskland)

  • Cata Coll (Barcelona, Spania)

  • Hannah Hampton (Chelsea, England)

  • Lorena (Kansas City Current, Brasil)

  • Ayaka Yamashita (Manchester City, Japan)

Årets målvakt (menn

)


  • Yassine Bounou (Al Hilal, Marokko)

  • Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgia)

  • Joan García (Barcelona, Spania)

  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund, Sveits)

  • Emiliano Martínez (Aston Villa, Chelsea, Argentina)

  • Edouard Mendy (Al Ahli, Senegal)

  • David Raya (Arsenal, Spania)

  • Matvey Safonov (Paris Saint-Germain, Russland)

  • Unai Simón (Athletic Club, Spania)

  • Vozinha (Chaves, Colo-Colo, Kapp Verde)

Ballon d'Or 2026-nominasjoner LIVE: Årets beste klubb, trener og spillere i sesongen 2025/26

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