En storm har brutt ut i fotballverdenen etter at en påstått liste over de ti beste kandidatene til Ballon d'Or 2025 ble lekket bare timer før den offisielle gallaen i Paris, noe som har skapt kontrovers og forventning på sosiale medier.

Ifølge dokumentet leder den unge spanske spissen Lamine Yamal fra FC Barcelona rangeringen, tett fulgt av den franske Champions League-vinneren Ousmane Dembélé, mens den argentinske spissen Lautaro Martínez angivelig ligger på tiendeplass.

Den årlige seremonien finner sted mandag på Théâtre du Châtelet i Paris. Lekkasjen, som ble spredt av blant andre Bolavip, Antena 2 og journalisten Pablo Giralt, har overskygget begivenheten og utløst en opphetet debatt blant fans og analytikere om rangeringens legitimitet.

De lekkede poengene antyder at den unge spanske spissen Lamine Yamal fra FC Barcelona har 805 poeng, noe som slår den franske Champions League-vinneren Ousmane Dembélés 800, mens den portugisiske midtbanespilleren Vitinha fra PSG angivelig tar tredjeplassen med 643 poeng.

Listen fremhever også nye talenter, med Barcelonas Raphinha på fjerdeplass, etterfulgt av Liverpools Mohamed Salah, PSGs Nuno Mendes, Barcelonas Pedri, PSGs Désiré Doué, Real Madrids Kylian Mbappé, og Inters Milans Martínez.

Vincent García, leder for France Football, sa imidlertid: "Jeg er den eneste som vet hvem som vinner. Kriteriene inkluderer individuelle prestasjoner, avgjørende bidrag, vunne titler, fair play og oppførsel på og utenfor banen."

Vi fikk også nyheten om at legendariske Ronaldinho vil dele ut prisen, mens den unge spanske spissen Lamine Yamal (18) forventes å delta med et følge på 20 personer, noe som understreker gallaens betydning for den unge stjernen.

Utvelgelsesprosessen involverer 30 kandidater som velges av France Footballs redaksjon, L'Équipe-journalister og minst én internasjonal FIFA-dommer. Stemmer fra 100 journalister over hele verden vil avgjøre vinneren, ved hjelp av et poengsystem fra 15 for førsteplass til 1 for tiendeplass.

Lekkasjen, som dukket opp bare timer før seremonien, har intensivert spekulasjonene om hvorvidt Yamals gjennombruddssesong kan gjøre ham til en av de yngste Ballon d'Or-mottakerne i historien. Om dette er sant eller ikke, får vi selvsagt ikke vite før om noen timer.

