Ballon d'Or-nominerte 2025: tidspunkter for hver kunngjøring torsdag 7. august

I dag er dagen: Ballon d'Or-kandidatene vil bli kunngjort torsdag 7. august 2025. Seremonien finner sted 22. september 2025 på Théâtre du Châtelet i Paris, og det er da vi får vite hvem som etterfølger Rodri Hernández som herrefotballens beste spiller, og om Aitana Bonmatí klarer å vinne sitt tredje strake trofé.

Husk at tidsrammen som brukes av velgerne er sesongen mellom 1. august 2024 og 31. juli 2025, noe som samsvarer med den europeiske kalenderen. Det betyr at den også inkluderer VM for klubblag for menn, EM for kvinner og Copa América for kvinner forrige måned.

På herresiden ser det ikke ut til å være noen klar favoritt: Med Rodri ute av bildet på grunn av sin sesonglange skade, høres Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha, Vitinha, Mohamed Salah, alle ut som solide kandidater med nok meritter. Til og med Cole Palmer, med sin nylige suksess i klubb-VM mot allmektige PSG, kan regnes blant favorittene...

På kvinnesiden kan Aitana Bonmatí gjenta prisen, men hennes nederlag med Barcelona i Champions og Spania i Uefa Euro kan åpne døren for et engelsk talent fra Arsenal som Chloe Kelly eller Alessia Russo, selv om det er Mariona Caldentey som vanligvis rangeres høyere på avstemningene i år...

Tid for Ballon d'Or-nominasjoner

Nominasjonene vil bli offentliggjort i løpet av torsdagen, med start klokken 11:30 BST, 12:30 CEST. Men ikke forvent å få vite alle nominerte på en gang: spenningen vil fortsette gjennom hele dagen, ettersom nye kategorier vil bli kunngjort hvert kvarter.



12:30 CEST: Kopa Trophy for kvinner (beste unge spiller under 21 år) - 5 nominerte



12:45 CEST: Kopa Trophy for menn (beste unge spiller under 21 år) - 10 nominerte



13:00 CEST: Yashin Trophy for kvinner (beste målvakt) - 5 nominerte



13:15 CEST: Yashin Trophy for menn (beste målvakt) - 10 nominerte



13:30 CEST: Cruyff Trophy for kvinner (beste trener) - 5 nominerte



13:45 CEST: Cruyff Trophy for menn (beste trener) - 5 nominerte



14:00 CEST: Årets klubb for kvinner - 5 nominerte



14:15 CEST: Årets herreklubb - 5 nominerte



15:00 CEST: Ballon d'Or for kvinner - 30 nominerte (5 nominerte hvert 15. minutt)



15:15 CEST: Ballon d'Or for menn - 30 nominerte (5 nominerte hvert 15. minutt)



Tider i sentraleuropeisk sommertid, en time mindre i Storbritannia.

Husk at for den største prisen, Ballon d'Or for menn og kvinner, vil fem nominerte bli annonsert hvert 15. minutt, noe som betyr at vi ikke vil få et fullstendig bilde av alle de nominerte før kl. 18.15 norsk tid.